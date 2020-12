Prima persoana vaccinata in Belgia are 101 ani. Campania de imunizare anti-COVID a inceput si in Letonia

Personalul medical din Letona, in prima linie

Intarziere in transportul vaccinului

In Belgia, o persoana in varsta de 101 ani dintr-un azil de batrani a fost prima din regiunea Bruxelles care a fost vaccinata, urmata de alti patru rezidenti din acelasi centru, informeaza agentia de stiri Belga.In Letonia in prima linie s-a aflat personalul medical, stafful spitalului universitar din Riga fiind vaccinat luni."Pandemia ne-a afectat mult in acest an. Greu de crezut ca putem totusi lansa un contraatac tintit in 2020!", a postat pe Twitter medicul Janis Vetra dupa ce a fost vaccinat.Un transport de aproape 10.000 de vaccinuri a ajuns in Letonia sambata, urmand ca acestea sa fie administrate in zece centre spitalicesti de vaccinare.Comisia Europeana a anuntat o lansare comuna a vaccinarii de duminica pana marti, fiind comandate vaccinuri pentru toate cele 27 de state membre. Germania si Polonia s-au aflat printre primele tari din UE care au declansat campanii de vaccinare.Mai multe tari, printre care si Spania, au fost afectate de o intarziere in transportului vaccinului din Belgia, din cauza unor probleme de logistica. "Se pare ca este o problema cu controlarea temperaturii", l-au citat luni media spaniole pe ministrul sanatatii, Salvador Illa.Vaccinul BioNTech/Pfizer trebuie sa fie depozitat la o temperatura de minus 70 de grade Celsius pentru o perioada indelungata. Vaccinul ar urma sa ajunga marti in Spania, potrivit dpa.Pfizer a precizat pentru CNN ca o intarziere a fost provocata de o "problema logistica minora" si ca un "numar limitat" de livrari au fost reprogramate dupa ce problema a fost rezolvata."Nu exista probleme de fabricatie", a mai precizat compania farmaceutica.