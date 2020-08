Botosani: Cel mai greu bebelus nascut in acest an. Cate kilograme a avut copilul la nastere

Sarcina nu a fost urmarita de medicul specialist, dar a fost dusa la termen fara complicatii. Totusi, din cauza greutatii copilului, medicii au fost nevoiti sa ii faca cezariana, potrivit monitorulbt.ro Potrivit specialistilor, fenomenul copilului macrosom, adica cu o greutate si marime peste medie, este tot mai raspandit, dar nu lipsit de riscuri. Copiii pot dezvolta complicatii precum hipoglicemie, distocie a umerilor, insuficienta respiratory acuta sau fracturi de clavicula."In acest caz, ca si evolutie, bebelusul a necesitat cateva zile de terapie intensiva din cauza unor probleme de adaptare la viata extrauterina, prin prisma greutatii peste medie, de adaptare respiratorie si glicemica, dar evolutia a fost foarte buna si a si fost externat", a precizat medicul primar in neonatologie Carmen Zaboloteanu, seful sectiei de neonatologie din cadrul Maternitatii Botosani, potrivit sursei citate.Botosani a inregistrat un record in 2009, cand o femeie de 39 de ani a dat nastere unui copil de 5.990 de grame.Oamenii de stiinta iau in calcul posibilitatea ca sindromul bebelusilor uriasi sa fie asociat cu rata de obezitate tot mai mare, diabetul, dar si alimentatia nesanatoasa a mamelor. De exemplu, in Algeria, unde 30% dintre mame sunt obeze, numarul bebelusilor supraponderali a crescut cu 15% in ultimele 2-3 decenii.