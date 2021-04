Ce inseamna vaccinarea pe intreg parcursul vietii. Cati romani s-ar vaccina daca vaccinurile ar fi compensate

Jumatate dintre respondenti nu s-au vaccinat in ultimii 5 ani

Romanii nu primesc recomandare de vaccinare

CNAS: Romania a demonstrat ca poate vaccina eficient

Concret, vaccinarea pe intreg parcursul vietii presupune imunizarea , o data la 10 ani, cu diverse seruri precum cel impotriva hepatitei B."Vaccinarea nu inseamna doar vaccinarea copiilor. Vaccinarea inseamna o masura pentru a preveni bolile grave, pe de alta parte vaccinarea este o solutie pentru anumite categorii de pacienti cronici", a explicat profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Concret, la intrebarea daca ar fi utila o schema de vaccinare pentru adulti, 76,4% dintre respondentii la studiul COPAC au raspuns afirmativ, si doar 11% au spus contrariul. De asemenea, 12,6% au ales sa nu isi exprime opinia.In ceea ce priveste cunoasterea posibilitatii de a se vaccina pe parcursul vietii, 87,4% dintre respondenti afirma ca stiu, insa, pe de alta parte, 46,7% dintre respondenti au raspuns ca nu s-au vaccinat deloc in ultimii 5 ani, 17,6% o singura data si 35,7% de doua sau mai multe ori.Un procent de 51,1% au raspuns ca nu au primit niciodata recomandare de vaccinare de la medicul de familie sau de la specialist, 21,7% au spus ca au primit o singura data recomandare, iar 20,8% au spus ca au primit recomandari pentru mai multe vaccinuri."Rezultatele cercetarii ne arata ca exista, in randul populatiei, deschidere foarte mare pentru vaccinarea de rutina pe percursul vietii, daca aceasta ar fi compensata. Pe de alta parte, desi cei mai multi spun ca stiu ca se pot vaccina cu vaccinurile de rutina si la varsta adulta, totusi cei mai multi au raspuns ca nu s-au vaccinat in ultimii 5 ani. Acest lucru arata ca populatia adulta nu stie de ce vaccinuri au nevoie, iar 50% din medicii cu care au venit in contact nu le-au recomandat", a explicat Radu Ganescu, presedintele COPAC in cadrul unei dezbateri.La randul sau, conferentiarul Diana Paun, consilier prezidential, a explicat ca deschiderea economiei va depinde de cresterea ratei vaccinarii."Din pacate in ultimii ani am fost martorii erodarii a increderii populatiei in vaccinuri. Pandemia COVID-19 prin viteza raspandirii a evidentiat ca sistemele sanitare sunt vulnerabile in fata bolilor transmisibile, astfel ca programele de imunizare devin mai importante ca oricand", a explicat Diana Paun.In ceea ce priveste posibilitatea ca vaccinurile sa fie comensate, Adrian Gheorghe, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a explicat ca drumul pana la o compensare directa a vaccinurilor nu este unul foarte scurt."Vreau sa elimin o indoiala care inca persista cumva privind interesul CNAS pentru orice activitati de preventie. Desigur, reglementarile exista, trebuie sa lucram cu ele, dar nu ne putem autolimita. CNAS este interesata de preventie, desigur in interiorul ariei de competenta, dar exista mai mult decat deschidere ipotetica pentru compensarea vaccinurilor. Drumul pana la o compensare directa nu este foarte scurt dar el trebuie abordat si cred ca avem o fereastra de oportunitate irepetabila pentru a face pasi in aceasta directie", a declarat Adrian Gheorghe."Romania a demonstrat ca poate vaccina foarte eficient, deci nu trebuie sa ne blocam, logistic ne-am demonstrat ca se poate, si sa organizam, intram in spatiul in care informarea, comunicarea fac diferenta. Trebuie folosit acest momentum pentru a face niste pasi concreti, daca nu folosim aceasta fereastra vor fi greu de mobilizat resursele si factorii de decizie ulterior", a completat oficialul.