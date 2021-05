Arhiepiscopia Tomisului, despre sesizarea depusa la CNCD: Afirmatiile IPS Teodosie nu constituie o opinie personala, ci sunt bazate pe inscrisuri ale Bibliei

"Referitor la sesizarea depusa la CNCD de catre Asociatia VeDem Just, cu privire la declaratiile IPS Teodosie, Arhiepiscopia Tomisului se intreaba daca CNCD va sanctiona, in premiera, un cult oficial recunoscut de catre Statul Roman, intrucat afirmatiile IPS Teodosie nu constituie o opinie personala, ci sunt bazate pe inscrisuri ale Bibliei", a transmis Arhiepiscopia Tomisului, duminica, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a mentionat ca in cartea Facerea, capitolul 3, se relateaza caderea stramosilor Adam si Eva in pacat, textul descriind cum sarpele a amagit initial pe Eva, spre a o determina sa incalce porunca divina de a nu manca dintr-un anumit pom al Gradinii Raiului. Un alt argument al Arhiepiscopiei Tomisului il reprezinta prima epistola catre Timotei a Sfantului Apostol Pavel , cap. 2, v.14: "Si nu Adam a fost amagit, ci femeia, amagita fiind, s-a facut calcatoare de porunca"."Aceasta este o constatare a Sf. Pavel si nu o acuza la adresa femeii, cum ar parea la prima vedere. Astfel, Sf. Pavel expune invatatura teologica ortodoxa care nu permite hirotonia femeii", a precizat comunicatul.Arhiepiscopia Tomisului a mentionat ca IPS Teodosie a explicat care este pozitia BOR cu privire la imposibilitatea hirotoniei femeii."Conform celor de mai sus, IPS Teodosie doar a explicat care este pozitia teologica a Bisericii Ortodoxe Romane, cu privire la imposibilitatea hirotoniei femeii, explicatie din care presa a decupat afirmatii interpretate in mod eronat ca fiind discriminatorii la adresa femeii. In concluzie, IPS Teodosie nu a facut decat sa repete invatatura teologica a Bisericii Ortodoxe Romane. Noi, clerul si credinciosii Arhiepiscopiei Tomisului, speram ca CNCD nu va realiza o premiera trista pentru libertatea religioasa din Romania, si anume sanctionarea textului Bibliei si a teologiei Bisericii Ortodoxe Romane", a mentionat Arhiepiscopia Tomisului.Asociatia VeDem Just a anuntat, sambata, ca a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in urma declaratiilor facute de IPS Teodosie Petrescu cu privire la femei.Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a declarat joi, la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, ca nu este discriminare faptul ca femeia nu are roluri importante in Biserica, asa cum are barbatul, deoarece aceasta este conditia ei si ca femeia "nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale". "Ea a inceput pacatul si iata, se afla cu aceasta neputinta", a mai explicat Arhiepiscopul Tomisului.