Ministerul Sanatatii a descoperit cine este vinovat pentru criza citostaticelor de la Institutul Oncologic Bucuresti

Problemele s-au datorat procedurilor de achizitii organizate in mod defectuos."Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii , a solicitat astazi conducerii Institutului Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti (IOB) si reprezentantilor directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii un raport privind situatia aprovizionarii cu medicamente citostatice in cadrul institutului. Conform datelor furnizate de catre cei responsabili, in prezent, in cadrul unitatii sanitare, exista discontinuitati de aprovizionare pentru 16 medicamente citostatice si alte 3 medicamente adjuvante necesare efectuarii tratamentului pacientilor care sufera de cancer. Aceasta situatie se datoreaza unei defectuoase organizari a procedurilor de achizitii centralizate pentru medicamentele utilizate frecvent, care au consumul cel mai mare si pentru care nu au fost incheiate acorduri-cadru", informeaza, joi, Ministerul Sanatatii.Potrivit sursei citate, echipa de conducere a IOB "a luat deja" masuri pentru asigurarea tratamentului necesar pacientilor si a informat Ministerul Sanatatii ca miercuri a fost finalizata, in regim de urgenta, o procedura de negociere pentru medicatia lipsa, urmand ca incepand de saptamana viitoare produsele sa fie disponibile."Am solicitat echipei de conducere a institutului sa demareze o verificare interna a modului in care au fost organizate procedurile de achizitie. Le-am cerut sa demareze urgent procedurile legale pentru incheierea acordurilor cadru, astfel incat aceste situatii sa nu mai apara in viitor si pacientii sa beneficieze, la timp, de medicatia necesara pentru asigurarea tratamentului , conform protocoalelor terapeutice", a declarat Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, citata in comunicat.Ministerul Sanatatii precizeaza ca, in prezent, nu s-au semnalat alte situatii de discontinuitate privind aprovizionarea cu medicamente oncologice in unitatile sanitare din tara.