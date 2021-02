Adevarul statistic extrem de grav ascuns sub pres in Romania: 82% dintre elevi consuma alcool. "Haideti sa nu mai privim adolescentul ca pe un adult in miniatura!"

82% din elevii romani consuma alcool

Consumul de alcool in tarile nordice, scazut

Jocuri de noroc si pariuri

Ghid pentru parintii care au copii consumatori

Concret, tinerii din Romania ajung sa bea in jurul varstei de 13 ani sau chiar mai devreme.Totodata, Romania depaseste de doua ori media europeana la consumul zilnic de tutun. Mai exact, 5% din elevii romani fumeaza, fata de media europeana de 2,9%. Ceea ce ii ingrijoreaza cel mai tare pe specialisti e faptul ca depasim media la consumul general de alcool.Potrivit studiului ESPAD, 82% din elevii romani consuma alcool. Dintre acestia, 7% au recunoscut ca s-au intoxicat cu alcool "Haideti sa nu privim adolescentul ca pe un adult in miniatura, pregatit sa fie cu totul independent. Adevarul este ca adolescentul nu a definitivat procesul de crestere si de maturizare, deci nu este inca un adult", a declarat doctorul Aiten Simon-Abzait, specialist in psihiatrie pediatrica la Clinica Aliat Teen din Bucuresti Daca Romania si alte tari est-europene inregistreaza un consum ridicat de alcool, nu acelasi lucru se poate spune despre tarile nordice. Spre exemplu, cea mai mica prevalenta a consumului de alcool in randul adolescentelor este intalnita in tari precum Finlanda, Islanda si Suedia.Tot in Suedia si Islanda cifrele cu privire la consumul de alcool in randul baietilor sunt la polul opus de cele inregistrate in Romania."In acest context, provocarile sunt mari, atat pentru copii, cat si pentru parinti, si de aceea multi au nevoie si solicita sprijin specializat, astfel incat comportamentele si actiunile adolescentilor de la aceasta varsta sa nu ii afecteze ca adulti", arata si medicul psihiatru Eugen Hriscu, director medical la Clinica Aliat Bucuresti.Tinerii romani nu se confrunta insa doar cu problema consumului de alcool sau cu cea a fumatului. Comportamente periculoase precum jocurile de noroc, jocurile online si consumul excesiv de retele sociale sunt, de asemenea, in vizorul specialistilor."20% dintrele elevii romani de 16 ani au pariat excesiv in ultimul an. Aproape jumatate stau online, pe retelele sociale, peste 4-5 ore intr-o zi de scoala, in conditiile in care se discuta despre efecte negative ale acestui fenomen asupra sanatatii adolescentilor", conchid specialistii.* Incearca sa afli informatii cu privire la ce inseamna dependenta/ adictia si ce inseamna recuperarea.* Incearca sa nu acuzi sau sa judeci, sa nu jignesti.* Fa in asa fel ca mediul familial sa fie unul sigur afectiv, in care fiul/ fiica ta sa se simta bine, apreciat (a).* Permite-i fiicei/ fiului tau sa aiba prieteni si sa fie activ* Asigura-te ca amandoi aveti timp sa va si distrati, sa va simtiti bine impreuna.* Nu acoperi comportamentul de consum al copilului tau.* Da-i voie "sa se loveasca cu capul de pragul de sus".* Stabileste limite/ reguli cu privire la ce este important pentru voi in casa.* Daca vrei sa ii asiguri suport financiar, achita tu bunurile si serviciile de care are nevoie fiul/ fiica, dar fara a-i reprosa acest lucru. Eventual puteti stabili o limita rezonabila pentru banii sai de buzunar.