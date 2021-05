Sociologul Gelu Duminica, despre cum si-a convins mama sa se vaccineze: "I-am dat argumente de suflet - puiule, uite, stii, ne luam in brate, ne pupam, cum faceam noi"

"Pentru astfel de oameni, politicienii nu prezinta incredere, mai ales politicienii de la nivel central. Trebuie sa ne uitam la un conglomerat de cauze, atunci cand vorbim de slaba vaccinare, care tin de slaba strategie de comunicare pe care am avut-o, proximitatea serviciului - noi ne-am asteptat ca omul sa vina catre serviciu, cu toate ca unii nu pot, sau fac eforturi foarte mari sau au costuri foarte mari pentru chestia asta si atunci refuza, si nu au inteles ca unii nu actioneaza doar cu argumente rationale, ci mai degraba cu argumente emotionale care tin cu totul si cu totul de alte valori", a spus Gelu Duminica.Acesta a povestit cum a decurs ziua vaccinarii pentru mama sa."Noi suntem 4 frati si 2 au fost reticenti in a o sustine pe mama sa se vaccineze, cu toate ca ei insisi s-au vaccinat. Mama, avand un istoric medical destul de complicat, cel mai mare frate, chiar daca prima data m-a sustinut, dupa care a zis ba, poate totusi, Doamne fereste, sa nu se intample vreun necaz.Eu am fost singurul nebun din familie, beneficiez si de o relatie extraordinara cu mama mea, si in momentul in care am vorbit cu mama, mama a zis da, mamica. Si in dimineata vaccinarii, cand s-a imbracat sa se duca, ceilalti frati au zis, bai, femeie, totusi unde te duci? Si mama a zis: eu i-am promis lui Gelu, asa ca ma duc. Insa mamei i-au fost suficiente argumentele pe care le-a inteles, adica pentru ea nu conta mama, sanatatea publica, stii, e datoria morala... Hai sa fim seriosi, pentru oamenii astia conteaza foarte putin, pentru ca mobilitatea lor este redusa. Pentru ca ei petrec foarte mult timp in casa, pentru ca ei traiesc pe ideea mie nu mi se poate intampla. Insa in momentul in care mamei i-am dat argumente de suflet - puiule, uite, stii, ne luam in brate, ne pupam, cum faceam noi, mama a zis - gata, mamica, se duce mama.Gelu Duminica a subliniat cum, dupa ce s-au vaccinat, a putut sa isi imbratisese din nou mama, pentru prima data, de la inceputul pandemiei, iar de Paste toata familia s-a reunit."Mama, dupa ce a facut primul vaccin, fratii mei ma sunau, radeau, eu nu eram acasa la Galati, acolo erau ceilalti trei frati ai mei atunci, pentru ca s-au dus sa vada daca, Doamne fereste, se intampla ceva. Si mama a fost pe baterii Duracell cateva zile, eu am ras cu ea. Mama are probleme cardiace si probleme de respiratie suficient de mari, destul de mari, cu stent, cu interventii medicale. Si i-am spus, mami, ai sa vezi ca dupa aceea o sa te simti chiar mai bine. (V-ati imbratisat?) O da, da. Toata familia mea extinsa, cu frati, cu nepoti, este vaccinata, absolut toata familia mea. Fratii mei erau reticenti pentru mama, ei insisi si-au facut vaccinul"."Acum de Paste, ca suntem toti vaccinati, am fost acasa si am stat pentru prima data in ultimul an de zile, exact asa cum o faceam odata, am stat la masa, ne-am pupacit, am cantat, lucruri pe care le faceam si inainte de pandemie, dar pe care din pacate in timpul pandemiei le-am facut cu foarte multe restrictii. Am stat in poalele mamei, nu am tinut-o la piept, mama mea m-a mangaiat, dar niciodata nu m-a pupat, aveti cuvantul meu de onoare. Eu am simtit chestia asta ca o mare problema, mama mea a simtit asta ca o mare problema. Dar eram constienti ca o facem unii pentru ceilalti. Fratele meu care e superdiabetic de 30 de ani si operat de 2 cancere s-a dus si s-a vaccinat din dorinta de a sustine sanatatea mamei, si a facut-o cu AstraZeneca, in conditiile in care era pe piata toata nebunia. Citez din fratele meu - ma vaccinez si cu nino-nino daca asta inseamna ca trebuie sa o protejez pe mama. Si s-a dus si s-a vaccinat", a povestit Gelu Duminica.