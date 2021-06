Cat de complicata este deszapezirea pe Transfagarasan. "Dai zapada dintr-un drum in altul. Il cureti pe ala de sus si-l umpli pe ala de jos" VIDEO

Interventiile sunt dificile

Angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri explica dificultatea actiunilor de deszapezire. Stratul este de 7-8 metri inaltime, iar zapada este in continuare inghetata din cauza conditiilor meteo in general proaste din Romania."Dai zapada dintr-un drum in altul. Il deszapezesti pe ala de sus si-l umpli pe ala de jos. o iei si-o dai iara", explica unul dintre drumarii implicati in actiune."Conditiile sunt cele pe care le vedeti: ceata, umezeala, viscol. De multe ori nu vezi la cinci metri, pe marginea prapastiilor este gheata. Asta e. Cine intelege, intelege. Cine nu intelege, nu", a spus Stelian Calugar, angajat pe un utilaj de deszapezire care actioneaza pe Transfagarasan, conform unui clip postat pe Facebook de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov Acestia explica faptul ca interventiile sunt dificile pentru ca muncitorii curata drumul, dar pe masura ce inainteaza si inlatura zapada, aceasta ajunge in partile de jos, deja curatate."Pe Transfagarasan lucrurile nu s-au schimbat de asta iarna. Avem un zid de zapada de aproximativ 7-8 metri inaltime. Din pacate, stam destul de rau fata de anii trecuti, ca nici vremea din ultimele zile nu ne-a ajutat deloc si aproape in fiecare zi a nins.Zapada in continuare este inghetata. In alti ani la aceasta data ne ajuta foarte mult faptul ca vremea se incalzise si stratul de zapada se topea de la sine. Acum, acest lucru nu se mai intampla", a declarat Robert Eleks, purtator cuvant al DRDP Brasov.