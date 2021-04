Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. In Bucuresti numarul infectarilor ramane sub 1000, urmat de Cluj cu peste 300 de imbolnaviri. Alte 8 judete raporteaza peste 100 de cazuri noi

Alte 8 judete inregistreaza peste 100 de imbolnaviri: Bihor (102), Brasov (151), Constanta (105), Hunedoara (143), ILfov (199), Prahova (114), Sibiu (101) si Timis (170).Judetul Gorj are cele mai putine cazuri noi, 18.Pana astazi, 13 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.012.373 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.883 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos.Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 19527 80 3,732. Arad 22042 76 3,563. Arges 25343 87 2,594. Bacau 24615 69 1,995. Bihor 26771 102 3,316. Bistrita-Nasaud 11000 71 2,477. Botosani 13389 44 1,778. Brasov 41291 151 4,249. Braila 12333 65 2,5810. Buzau 11602 46 1,8611. Caras-Severin 10144 38 2,2212. Calarasi 9423 25 2,0613. Cluj 53415 318 5,9314. Constanta 40591 105 3,6515. Covasna 7609 31 2,8716. Dambovita 21520 52 2,2117. Dolj 25031 36 2,3718. Galati 25673 95 3,1119. Giurgiu 10394 36 2,8720. Gorj 8911 18 1,1021. Harghita 7438 30 1,4022. Hunedoara 21442 143 4,0423. Ialomita 10162 39 2,6624. Iasi 40347 94 2,2125. Ilfov 42562 199 7,1526. Maramures 19788 30 1,1527. Mehedinti 7694 28 1,9928. Mures 21900 100 2,7029. Neamt 17448 67 1,9330. Olt 13630 27 1,8431. Prahova 32167 114 2,6832. Satu Mare 12360 62 1,7033. Salaj 10217 33 2,5034. Sibiu 24580 101 3,2235. Suceava 23428 40 0,8836. Teleorman 12641 96 2,8537. Timis 51552 170 4,0138. Tulcea 7856 22 2,2939. Vaslui 15281 49 1,4440. Valcea 15351 71 2,9441. Vrancea 9885 38 1,5642. Mun. Bucuresti 171838 832 6,0543. Cazuri noi nealocate pe judete2182* -47TOTAL 1.012.373 3.883