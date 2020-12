Mesaje de Revelion. Unele dintre cele mai inspirate urari cu care sa va surprindeti apropiatii

Ziare.com va propune o serie de urari din care va puteti inspira.1. La aceasta cumpana dintre ani, lasa sa treaca prin fereastra sufletului tau magia sarbatorilor, lasa-te cuprinsa de fericire si bucurie si ramai asa pentru tot restul vietii! Fii raza mea de soare si lumineaza-mi aceasta trecere, vino cu mine in lumea dragostei fara sfarsit! La multi ani!2. Treci peste ce-a fost, crede cu adevarat in tine. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alege ce ti se potriveste si porneste la drum cu incredere! La multi ani! O viata implinita si fericita!3. Gandeste-te la trecerea dintre ani ca la o poarta. Poti sa treci prin aceasta poarta in Noul An si sa iei cu tine numai lucrurile bune si apoi sa inchizi poarta in urma ta, astfel incat grijile si supararile sa nu te poata urma. La multi ani!4. Sa prinzi aripi pentru a trece cu usurinta peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos si bucura-te cu adevarat. Petrece frumos la inceput de an pentru a trai senzatii tari tot anul! La multi ani!5. In fiecare picatura a sampaniei pe care o bei in cinstea noului an sunt urarile mele de bine, pline de cele mai frumoase si calduroase ganduri! Un 2021 minunat!6. Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari, astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna! La multi ani 2021!7. In seara dintre ani te invit sub o crenguta de vasc sa ne punem aceeasi dorinta si sa o facem sa se implineasca in anul ce va urma. Accepti invitatia?8. Anul care vine sa iti aduca speranta unui nou inceput, energia necesara pentru a-ti implini toate obiectivele, intelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ti le ofera si pe acel cineva care sa te faca sa zambesti.9. La multi ani cu sanatate, Domnul sa va dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!10. Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura, iar norocul sa te urmeze oriunde... Anul ce vine sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite! La Multi Ani!11. Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere, si in sus cu recunostinta! Sarbatoarea Craciunului sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!12. Fie ca anul care vine sa insemne pentru tine o noua treapta pe care o urci. Iti doresc o viata implinita si fericita! La multi ani!13. Lovite-ar trenul fericirii, Trasni-te-ar fulgerul iubirii, Sa-ti cada in cap un sac cu bani, Si un bilet cu La multi ani!14. Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!15. Catelus cu parul cret, Sa ai jeep-ul in cotet, Sa ai vila cu piscina, Pe Madonna ca vecina, O lopata pentru bani, La anul si la multi ani!