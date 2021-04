Palatul Cotroceni, iluminat in albastru, cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului

Si Palatul Victoria se alatura campaniei

Institutia se alatura campaniei de constientizare, in semn de solidaritate cu pacientii diagnosticati cu aceasta afectiune."La data de 2 aprilie, cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, se desfasoara Campania "Light It Up Blue", un efort global care are ca scop imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu autism si reintegrarea acestora in societate", se arata intr-un comunicat al Administratie prezidentiale.In Uniunea Europeana, peste cinci milioane de persoane sunt afectate de autism, iar prin diagnosticarea la timp si urmand terapia potrivita, peste jumatate dintre copiii cu autism pot ajunge sa duca o viata independenta, arata studiile in domeniu.Sloganul campaniei, ales in 2021 de Organizatia Natiunilor Unite, - Incluziunea persoanelor cu autism la locul de munca: provocari si oportunitati intr-o lume post-pandemica - atrage atentia asupra practicilor discriminatorii si stigmatizarii la locul de munca, obstacole majore pentru persoanele cu autism, mai transmite institutia.La fel ca Palatul Cotroceni, cladirea Guvernului va fi iluminata vineri in albastru incepand cu ora 20.00, cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, in semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu autism, transmite Executivul."Guvernul Romaniei si organizatiile neguvernamentale au facut progrese in ceea ce priveste asigurarea si apararea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, inclusiv ale copiilor si adultilor cu tulburari din spectrul autist.In acest sens, la data de 25 martie 2021, Guvernul a adoptat o Hotarare prin intermediul careia au fost reglementate in premiera serviciile de tip respiro pentru copiii cu dizabilitati si familiile acestora, care vin intampinarea nevoii de servicii in comunitate a beneficiarilor. De asemenea, dezvoltarea serviciilor pentru copiii si adultii cu autism si alte tipuri de dizabilitati se regasesc ca o prioritate in mecanismele de finantare europene din exercitiul financiar 2021-2027.Pandemia provocata de COVID-19 a aratat ca persoanele cu dizabilitati sunt intre cele mai expuse si vulnerabile in perioade de criza, motiv pentru care efortul comun, Guvern-societatea civila, trebuie continuat, prin actiuni coordonate si aplicate, in scopul sprijinirii oamenilor cu aceste afectiuni, a familiilor lor, dar si pentru intelegerea profunda a acestor dificultati si cresterea gradului de autonomie a persoanelor cu dizabilitati", arata comunicatul de presa al Guvernului.