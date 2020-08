Povestea tulburatoare a tanarului condamnat pentru ca a mintit ca sa salveze de la abandon bebelusul unei fete 15 ani

Mama s-a razgandit dupa sapte luni

"Doream ca fiul meu sa fie infiat"

"Sotia mea a crescut intr-o familie de asistenti maternali si a avut o copilarie nefericita"

Sentinta judecatorilor

Barbatul si sotia acestuia, la randul ei proaspat mamica si colega de salon la maternitate cu fata de 15 ani, au hotarat ca barbatul sa dea declaratia falsa ca sa il ia acasa bebelusul adolescentei, care ameninta ca il abandoneaza.Un dosar de fals in declaratii finalizat definitiv, la Curtea de Apel Galati, scoate la iveala drama unui tanar de 28 de ani (23 de ani la data comiterii faptei) care a fost trimis in judecata dupa ce a mintit ca este tatal natural al unui bebelus nascut de o minora ca sa salveze de la abandon copilul pe care fata nu il dorea.Povestea cazului incepe in 2015 cand sotia tanarului de 28 de ani a mers la Maternitatea Buna Vestire din Galati pentru a naste o fetita. Colega de salon a sotiei lui Marius era o fata de 15 ani, care astepta si ea sa nasca. Fata i-a povestit colegei sale de salon ca parintii ei nu sunt de acord cu nasterea copilului, ca a fost la medic pentru a face avort, dar medicul a refuzat sa intrerupa sarcina aflata intr-un stadiu avansat.Afland ca fata de 15 ani vrea sa abandoneze copilul, barbatul si sotia lui au hotarat sa adopte bebelusul care urma sa se nasca. Pentru a putea face acest lucru, s-au inteles cu minora ca barbatul sa declare ca el este tatal natural al copilului. Astfel, dupa nastere, cu acordul mamei sale, minora a declarat ca tanarul de 28 de ani este tatal natural al copilului. Dupa externare, fata i-a dat copilul celui care si-a asumat rolul de tata.Dupa sapte luni, mama naturala a copilului s-a razgandit si a mers sa isi ceara copilul inapoi. Bebelusul i-a fost predat mamei naturale si luat in plasament de bunica materna. In urma acestei situatii, atat pe numele barbatului, cat si pe cel al fetei a fost deschis un dosar penal pentru fals in declaratii.Cu ocazia anchetei, atat minora, cat si tanarul de 28 de ani au recunoscut tot ce s-a intamplat. Fata de 15 ani a povestit ce a determinat-o sa renunte la copil si cum a ajuns sa faca acest pas., a declarat fata de 15 cand a fost audiata in ancheta.Fata a mai declarat ca "nu il cunosteam pe M. inainte de data internarii mele in spital si nu am intretinut relatii sexuale cu el niciodata"., se mai arata in declaratia fetei de 15 ani.La randul sau, tanarul care si-a asumat in fals paternitatea copilului a declarat ca a vrut sa ia acasa copilul pentru ca sotia sa a crescut fara parinti si a avut o copilarie nefericita., a declarat barbatul care s-a inteles cu minora de 15 ani "sa declaram amandoi ca in urma cu un an am avut o relatie in urma careia ea a ramas insarcinata, desi acest lucru nu era adevarat".Audiata si ea in calitate de martor, sotia tanarului care si-a asumat paternitatea copilului nascut de fata de 15 ani a declarata ca fata "a impresionat-o prin faptul ca era minora, urma sa aduca pe lume un copil iar paritii sai nu erau de acord cu acest lucru". Sotia barbatului a mai declarat caIn prima faza, procesul s-a judecat la Judecatoria Galati, unde tanarul a fost condamnat la doua luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei si 30 de zile de munca in folosul comunitatii pentru fals in declaratii. Amanarea aplicarii pedepsei inseamna ca tanarul nu va avea cazier judiciar pentru fapta de care a fost gasit vinovat., se arata in sentinta Judecatoriei Galati, mentinuta de Curtea de Apel.Fetei de 15 ani, judecate si ea pentru fals in declaratii, judecatorii i-au aplicat o masura educativa de supraveghere pentru o perioada de trei luni. Pe perioada supravegherii, tanara este obligata sa se prezinte la Serviciul de Probatiune la datele stabilite de consilierii de probatiune.Prin sentinta definitiva pronuntata in acest caz, judecatorii Curtii de Apel Galati au dispus si anularea documentelor intocmite in baza declaratiei false.