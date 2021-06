Prima zi de transport gratuit in Cluj, primele probleme. Angajatii Companiei de Transport public nu aflasera de "vinerea verde"

Doar ca in prima zi au existat probleme din cauza faptului ca soferii si angajatii CTP au fost ultimii informati in privinta acestui lucru. Astfel, casele de bilete au ramas deschise, iar soferii le-au atras atentia unor pasageri care nu si-au validat biletele la aparatele automate de taxare ca se va circula gratis in zilele de vineri abia atunci cand cel putin 50% din populatia Clujului va fi vaccinata.Potrivit Ziua de Cluj, clujenii au fost furiosi si derutati din cauza comportamentului angajatilor CTP, mai ales ca desi anuntul a fost postat pe site-ul companiei, la angajati si in statiile de transport in comun nu a ajuns mesajul. Mesajele clujenilor au curs pe Clujul Civic."La fel a spus si soferul troleului luat de mine mai devreme, ca el nu stie sa fi inceput de astazi vinerea verde, "doar cand se vaccineaza peste 50%". Problema nu e la angajatii CTP, ci la conducere, care nu s-a asigurat ca ii informeaza ca lumea"."Nu sunt oprite aparatele de taxare?""Deci e gratuit pana la urma? 100% sigur? Sa nu iau amenda", sunt doar cateva dintre reactiile clujenilor.Primarul Emil Boc a reactionat diplomat. "E prima zi, nu ma astept ca toti cei 350.000 de clujeni sa fi aflat. Vom face campanie, vom mediatiza, vom vorbi despre asta. Repet, nu ma astept sa se intample totul din prima zi. E optiunea fiecaruia, nu pot inchide ca poate cineva vrea sa cumpere bilete pentru sambata, cand e inchis. De asemenea, omul nu e obligat sa foloseasca biletul azi, il poate tine pentru o data viitoare, doar nu e cu data", a spus Boc, conform sursei citate.