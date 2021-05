Criza de biciclete la nivel european. Producatorii nu reusesc sa faca fata comenzilor

"In privinta vanzarii bicicletelor, piata e cam subtire fiindca nu prea sunt biciclete disponibile, toate modelele sunt in intarziere, avem acces acum la biciclete la care am facut precomenzi in urma cu un an, din acele precomenzi am primit de la un anumit brand, noi distribuim trei branduri, doua dintre acestea au trimis foarte putin din comenzile facute. Explicatia pentru faptul ca nu sunt biciclete in toata Europa este aceea ca exista o supracerinta de biciclete, lumea a inceput sa mearga cu bicicleta.Au cumparat biciclete niste oameni care nici nu credeam ca se urca pe bicicleta vreodata. Aceasta este explicatia de ce se intarzie transportul. Sunt promisiuni ca mai primim undeva in luna septembrie, fiindca aceasta criza de biciclete si de accesorii - fiindca nu sunt nici piese - s-a simtit inca din august. In toata Europa este asa, toate depozitele sunt goale.Pandemia a avut intr-adevar un rol important fiindca oamenii s-au simtit inchisi si cum s-a permis accesul afara, pentru sport si miscare, toata lumea a cumparat biciclete. Era un motiv in plus ca sa iasa la miscare, mai ales ca erau limitate activitatile sportive. Atunci acesta a fost un mod de a iesi in natura", a declarat Gyorgy Levente, proprietarul unui magazin si service de biciclete din Targu Mures.El a spus ca cererea este in continuare foarte mare, desi preturile au crescut cu cel putin 15%, atat la biciclete, cat mai ales la piese de schimb."Comenzi pentru biciclete avem, dar inca nu sunt onorate, avem cativa clienti care asteapta de cateva luni niste biciclete mai performante, dar, din pacate, se tot amana data livrarii. Un distribuitor a avut platita integral comanda, trei containere de biciclete, inca de anul trecut si inca nu au ajuns. La toti producatorii este aceeasi problema, sunt anumiti producatori care vand exclusiv online, dar si acolo sunt niste date destul de lungi, prin august-septembrie", a aratat acesta.De asemenea, si la bicicletele pentru copii este criza, intrucat unii producatori au renuntat sa mai faca anumite modele pentru cei mici, fiindca sunt cerinte pentru cele pentru adulti si nu au capacitate."Acest sport a prins aripi, sunt tot mai multi pasionati care ies cu bicicletele", a precizat Gyorgy Levente.