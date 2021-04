Alexandru Rafila: "TIR-urile ATI nu sunt facute sa trateze saptamani sau luni pacientii"

"Unitatile mobile de terapie intensiva, asa zisele TIR-uri ATI, nu sunt facute sa trateze pacientii timp de mai multe saptamani sau chiar luni, ci sunt pentru momentele in care exista un varf de cazuri in sectiile ATI din spitale", a declarat medicul Alexandru Rafila, deputat PSD la B1 tv, joi sera.Medicul este de parere ca s-a ajuns la situatia ca aceste TIR uri sa fie folosite ca si o sectie din cauza proastei organizari din sistemul sanitar."Problema e ca neexistand aceasta viziune, aceasta organizare a sistemului de sanatate incat majoritatea spitalelor din Romania sa aiba circuite separate pentru pacientii infectati cu COVID si sa existe inclusiv o coordonare la nivel judetean a spitalelor, care sa preia cazurile mai mult sau mai putin grave, s-a ajuns probabil la aceasta solutie", a declarat Rafila.Rafila a mai precizat ca asistenta medicala este responsabilitatea Ministerului Sanatatii."Dar, din nou va spun, asistenta medicala de terapie intensiva si in general a oamenilor din Romania este responsabilitatea Ministerului Sanatatii care putea sa spuna, strategia noastra nu este legata de utilizarea acestor TIR-uri, le folosim maxim o saptamana. La nivelul acesta as aduce discutia. In mod evident, nu poti sa pui pacient dupa pacient in aceste TIR-rui, luni de zile. Este impropriu si interventia medicala este dificila si pentru personalul care lucreaza aici", a declarat Rafila.Trei pacienti au murit, luni seara, dupa o defectiune la instalatia de oxigen a unitatii mobile de terapie intensiva de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti Parerile sunt impartite in ceea ce priveste unitatile mobile de terapie intensiva folosite de aproximativ 10 luni pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2. Unii medici zic ca sunt utile, altii cred ca pot fi folosite doar temporar si pe perioade scurte. Unitatile mobile de terapie intensiva au ajuns in tara in luna iunie a anului trecut.