Vaccinarea in Romania pe grupe de varsta. Cele mai multe persoane imunizate anti-COVID au intre 60 si 69 de ani

La categoria de varsta 12-15 ani, doar 13.384 de persoane au fost vaccinate cu o singura doza, iar 825.783 de persoane sunt nevaccinate.96.368 de tineri din categoria de varsta 16-19 ani au incheiat schema de vaccinare, in timp ce 25.387 de adolescenti au facut o singura doza, iar alti 697.922 sunt nevaccinati.La categoria 20-29 ani, 400.498 de persoane au bifat schema completa de vaccinare, 50.118 persoane au o singura doza, in timp ce 1.606.025 de persoane au ramas nevaccinate.626.632 de persoane cu varsta intre 30 si 39 ani au schema completa de vaccinare, 58.557 au facut o singura doza, iar 2.009.639 de persoane sunt nevaccinate.La grupa 40-49 ani, 805.238 persoane au schema completa, 63.346 persoane, o singura doza, iar 2.151.208 nu au ajuns inca in centrele de vaccinare.788.982 persoane dintre cele care au intre 50 si 59 ani au incheiat schema de vaccinare, 56.116 persoane au facut o singura doza, iar 1.696.452 de persoane nu au optat pentru imunizare.La categoria 60-69 ani, 851.994 persoane figureaza cu schema completa de vaccinare, 48.511 de persoane, cu o singura doza, iar 1.598.700 sunt persoane nevaccinate.493.844 de persoane dintre cei care au intre 70 si 79 ani au terminat schema de vaccinare, 22.934 persoane au facut o singura doza, in timp ce 1.014.255 de persoane au ramas nevaccinate.157.820 persoane care au peste 80 de ani au schema completa de vaccinare, 8.841, o singura doza, iar 762.175 nu au ajuns la medic pentru imunizare.