Tribunalul Constanta a preschimbat data in dosarul in care Arhiepiscopia Tomisului a contestat decizia de interzicere a pelerinajelor religioase

Astfel, termenul care initial fusese stabilit in 4 decembrie, a fost programat marti, 24 noiembrie.Tribunalul Constanta a decis, luni, sa admita cererea de preschimbare a termenului de judecata. "Admite cererea de preschimbare a termenului de judecata stabilit de instanta in ceea ce priveste solutionarea cererii de suspendare a executarii actului administrativ contestat.Preschimba termenul stabilit pentru solutionarea cererii de suspendare din data de 04 decembrie pentru data de 24 noiembrie, complet CA16, ora 14:30, pentru cand vor fi citate partile, cu mentiunile stabilite prin rezolutia judecatorului din data de 19 noiembrie, reclamantii prin intermediul mijloacelor de comunicare indicate in cuprinsul cererii de chemare in judecata, paratul Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea prin aplicatia TDS, iar paratii Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta, Prefectura Judetului Constanta, Prefectul Judetului Constanta, prin agent procedural. Fara cale de atac", a afirmat Tribunalul Constanta.Arhiepiscopia Tomisului, impreuna cu mai multe persoane, printre care generalul Mircea Chelaru, profesorul Florian Colgeac, inventatorul Iuliean Hornet, au depus la Tribunalul Constanta o cerere de anulare a unei decizii luate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta prin care se interzice ca la pelerinajele religioase sa participe alte persoane in afara celor care au domiciliul in localitatea unde are loc evenimentul.Avocatul Arhiepiscopiei Tomisului in acest dosar, Diana Iovanovici-Sosoaca, a declarat ca nu poate fi restransa libertatea religioasa si masura respectiva este una neconstitutionala."Printr-o ordonanta adoptata in baza unei legi de abilitare (ordonanta simpla), Guvernul nu poate sa restranga exercitiul libertatii religioase, un astfel de act fiind neconstitutional, intrucat nu indeplineste conditia stipulata de art. 53 alin. (1) coroborat cu art. 73 (2) si art. 115 (1) din Constitutie. Cu atat mai mult aceasta restrangere nu este aplicabila prin intermediul unei hotarari a Consiliului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), care este institutie apartinand executivului. Or, daca actul prin care se stabileste o masura este neconstitutional, nu mai are nici o importanta daca masura, in substanta ei, este constitutionala sau nu. Actul respectiv nu va produce pur si simplu efecte", a afirmat Diana Iovanovici-Sosoaca.Ea a precizat ca aici se incadreaza hotararea Consiliului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) nr. 47/2020, hotararea Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi nr. 35/2020 care au interzis pelerinajele legate de sarbatorile religioase, in special accesul credinciosilor pentru rugaciune la sfintele moaste ale Sfintei Parascheva si ale Sfantului Dumitru, hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta nr. 72 care se refera si la accesul credinciosilor pentru rugaciune la Pestera Sfantului Andrei comuna Ion Corvin.Citeste si: Arhiepiscopia Tomisului contesta in instanta decizia CJSU Constanta prin care au fost interzise pelerinajele religioase: "Autonomia BOR are caracter absolut" Arhiepiscopul Tomisului afirmase recent ca va contesta in instanta restrictiile impuse credinciosilor care doresc sa mearga, in 30 noiembrie, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei"."Eu voi incepe demersurile, imi caut niste avocati foarte seriosi, pentru ca nu putem sa fim impiedicati sa mergem la vatra noastra parinteasca, la originea noastra spirituala. Vom tine toate regulile, este un loc atat de larg acolo. Cum sa nu ajung eu la Pestera in ziua Sfantului Andrei. Este imposibil. Si cum sa nu ajunga constantenii acolo? Dar eu cred ca pot sa ajunga toti romanii. Este adevarat Apostolul tuturor romanilor. Aici nu este o sarbatoare locala, este o sarbatoare nationala, si chiar a fost pusa in calendar ca sarbatoare nationala, sarbatoarea Sfantului Andrei, alaturi de 1 Decembrie, de asemenea sarbatoare nationala, care tine de unirea tuturor romanilor intr-o singura tara", declara Inalt Prea Sfintitul Teodosie intr-o emisiune la Radio Dobrogea.In fiecare an, in 30 noiembrie, IPS Teodosie oficia Sfanta Liturghie, impreuna cu ierarhi invitati din tara si din strainatate, preoti si diaconi, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din apropierea localitatii Ion Corvin. La manifestarile religioase erau prezente anual peste 10.000 de persoane.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a luat decizia de a interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase pentru persoanele care nu au domiciliul in localitatile unde se desfasoara aceste activitati dupa ce rata incidentei la nivelul judetului Constanta a trecut de 3 la mia de locuitori Citeste si: IPS Teodosie insista cu pelerinajului de Sf. Andrei, desi Constanta e in stare critica. Reactia taioasa a lui CTP