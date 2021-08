Cât de ”valabil” este pașaportul COVID dacă și cei vaccinați pot răspândi boala: "Nicio regulă, lege, normă nu va acoperi sută la sută toate situațiile ce s-ar putea ivi"

Doctorul Marius Geantă: ”Studiile arată că o persoană vaccinată poate avea aceeași încărcătură a virusului cu una nevaccinată”

”Ar trebui să ne gândim și la alte măsuri”

”Pentru protecția individuală, vaccinarea rămâne cea mai eficientă soluție”

Încă nu știm să folosim testarea

Cine poate impune noi reguli anti-pandemice

Cristian Hrituc, politolog: ”Nu există o regulă perfectă”

În acest context, se pune întrebarea dacă certificatul COVID-19 valabil la unele evenimente sau la trecerea graniței ar trebui să fie ”dublat”, eventual, de un test antigen, făcut înainte de momentul respectiv.Specialiștii spun că într-adevăr, cei vaccinați pot transmite boala, însă vaccinarea este în primul rând pentru protecția personală, pentru a nu face forme severe ale bolii. Însă introducerea unor alte reguli nu ar fi oportună în acest moment.Președintele Centrului Român pentru Inovație în Medicină, medicul Marius Geantă spune că, ”în momentul în care au fost gândite certificatele verzi se știa faptul că persoanele vaccinate transmit considerabil mai puțin varianta Alfa a virusului în comparație cu persoanele nevaccinate”.”Atunci au fost puse împreună ca posibilități în certificatul verde, dovada vaccinării complete, testul care să ateste negativitatea recentă și dovada trecerii prin boală.. Studiile au arătat că o persoană vaccinată poate să aibă aceeași încărcătură a virusului în varianta Delta, în căile respiratorii, ca și o persoană nevaccinată. Și atunci, dacă încărcătura respectivă este aceeași la o persoană vaccinată ca la una nevaccinată, întrebarea este: oare persoana vaccinată transmite și poate să infecteze în aceeași măsură ca o persoană nevaccinată? Răspunsul nu-l știm, pentru că în afară de încărcătura respectivă din căile respiratorii mai sunt factori care țin de fiecare persoană care influențează capacitatea acesteia de a infecta alte persoane.Din păcate, nu a fost timp pentru ca acești factori să fie studiați și să fie puși în evidență”, a precizat doctorul Marius Geantă pentru Ziare.com.”Rolul certificatului verde a fost, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, de a armoniza politicile în materie de turism și de a ține în picioare industria aceasta a turismului și industria de evenimente.Acum, pe măsură ce se acumulează date care arată că există posibilitatea ca și persoanele care s-au vaccinat să transmită mai departe virusul, este clar că trebuie să ne gândim și la alte măsuri și sunt cele pe care noi le știm. Cele mai importante sunt cele care țin de evitarea aglomerațiilor, de fapt. Și am văzut și azi date despre cât de mult se transmite și se infectează persoanele care participă la festivaluri”, a mai precizat specialistul.”Un lucru ce trebuie punctat ține de vaccin și l-am tot spus de la bun început. Și anume că, inclusiv varianta Delta, protecția asigurată de vaccinuri bazate pe ARN Mesager este foarte mare. Deci o persoană beneficiază în acest mod de protecție.Celălalt element care ținea de modul în care o persoană vaccinată poate să transmită sau nu virusul mai mult, inițial, în legătură cu varianta Alfa a fost un element care ne-a adus optimism, pentru că părea că persoanele respective transmit mai puțin, însă în relație cu Delta, lucrurile nu mai stau chiar așa. Aici este nevoie de studii pentru a înțelege exact cum se întâmplă lucrurile.Deci pentru protecția individuală, vaccinarea rămâne în continuare cea mai eficientă variantă. Din perspectiva sănătății publice și a epidemiologiei cred că evitarea aglomerațiilor prin păstrarea distanței și/ sau purtarea măștii în respectivele zone sunt importante”, a precizat medicul Marius Geantă.În alte țări din vestul Europei, de exemplu, populația beneficiază de un anumit număr gratuit de teste antigenice lunar. La noi, dacă vrem să ne testăm preventiv fie că avem simptome, fie că am intrat în contact cu o persoană infectată, trebuie să achiziționăm un test de la farmacie.”Legat de testare, sigur, suntem la un an și jumătate de pandemie și senzația mea este că încă suntem departe de acel moment în care știm cum să folosim testarea, din păcate. Cred că testarea ar trebui să fie implementată pe scară largă, în toate aceste contexte care presupun aglomerații: concerte, festivaluri și în contexul începerii școlilor”, a mai spus președintele Centrului Român pentru Inovație în Medicină.Întrebat dacă cei vaccinați ar mai trebui să se testeze atunci când merg la concerte, festivaluri, etc, Marius Geantă spune că: ”Cei vaccinați trebuie să înțeleagă beneficiul vaccinului prin protecția pe care le-o oferă în a nu face forme grave de boală. Campaniile ne spun ce conține vaccinul și genul acesta de campanii sigur că pot să-i influențeze pe oameni și pot să-i atribuie actului vaccinării valențe pe care, de fapt, în contextul unei pandemii sunt foarte greu să le putem păstra de la un val la altul pentru că lucrurile se schimbă foarte mult. Dacă rămâneam la varianta Alfa și aveam această variantă în continuare, probabil că lucrurile erau mult mai bine din punct de vedere epidemiologic”.”Fiecare țară, fiecare unitate administrativ-teritorială și fiecare organizator de concerte, festivaluri, poate să facă acest lucru, iar dacă vorbim despre școli, aici este rolul inspectoratului școlar și al fiecărei școli în parte”, a mai subliniat medicul.Pe de altă parte, politologul Cristian Hrituc este de părere că în momentul în care s-a ales varianta certificatelor COVID-19, autoritățile sanitare decidente la nivel european au luat în calcul anumite riscuri.”Nu cred că este cazul pentru măsuri de restricție suplimentare. La acest moment, avem niște reguli agreate la nivel european. Certificatul digital european privind COVID-19 prevede că toți cei care au avut boala, s-au vaccinat sau au un test negativ pot circula liber. Sunt condiții care acoperă un procent foarte mare din posibilitățile existente. Nicio regulă, lege, normă nu va acoperi 100% toate situațiile ce s-ar putea ivi.. La acest moment știm că vaccinul are o rată mare de imunizare. Cei care s-au vaccinat sunt mult mai feriți de boală sau fac forme foarte ușoare, de asemenea și cei care au trecut prin boală sunt mai puțin expuși.Toate aceste lucruri au fost luate în calcul când au fost proiectate actualele reguli. Desigur, nu aveai cum să fii sigur sută la sută că cei care s-au vaccinat nu vor mai lua virusul, dar, așa cum am spus, nu poți face o regulă perfectă. Cred că nu este cazul pentru introducerea unei testări suplimentare. Până la urmă, nici testarea nu poate fi sigură 100%, și aici pot să apară erori și vom putea constata că un om cu test negativ ieri, a îmbolnăvit o persoană în aceeași zi.Cred că trebuie să fim raționali, să ne protejăm foarte bine, să ne vaccinăm și începem să reluăm cât mai multe din activitățile normale. Economia trebuie să meargă înainte, să depășim criză actuală și să rămânem vigilenți, dar să nu cădem în extreme”, a precizat politologul Cristian Hrituc pentru Ziare.com.Potrivit platformei certificat-covid.gov.ro, până în prezent au fost eliberate peste două milioane de certificate COVID-19. Dintre acestea, peste 95% sunt ca urmare a vaccinării, 1,95 pentru recuperare după boală și 2,78 pentru test negativ.În prezent, certificatul digital UE privind COVID facilitează călătoriile în spațiul european fără restricții epidemiologice și fără a fi îngrădită libertatea de mișcare.