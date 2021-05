Cum promoveaza cantareata Irina Rimes vaccinarea contra COVID-19: "Cand ma doare ceva, nu caut raspunsuri pe forumuri"

"M-am vaccinat. Nu m-a pus nimeni, nu m-a platit nimeni sa vorbesc despre asta si nu reprezint interesele nimanui. Reprezint interesele mele personale, pur egoiste. M-am vaccinat pentru ca NU MAI POT FARA CONCERTE, m-am vaccinat pentru ca vreau sa ma intorc pe scena. M-am vaccinat pentru ca vreau sa revenim la normal cat mai curand posibil. Mi-e dor de NORMAL", a scris Irina Rimes pe Facebook In plus, sustine ca are incredere in medici si ca atunci cand o doare ceva, se duce la doctor si critica teoriile conspirationistilor."Am postat pentru ca asa-mi dicteaza simtul civic. Pentru ca am incredere in ce-mi spun doctorii si cred ca ar trebui sa avem cu totii incredere. Cand ma doare ceva, nu caut raspunsuri pe forumuri ci ma duc la doctor. Nu cred in valurile informationale nefiltrate ce se perinda pe retelele sociale ca si cum ar fi o mare de stiri si poti sa-ti alegi ce-ti convine si ce nu. Nu ma cumpara toate teoriile conspirationale ce se plimba din gura in gura. Iar daca tot vorbim de sistem, eu cred ca sistemul suntem noi, cetatenii, si daca nu vom participa la imbunatatirea lui, acesta nu va functiona niciodata in favoarea noastra, si aici ma refer nu doar la vaccin", mai scrie Irina Rimes.