Vlad Voiculescu, despre campania de vaccinare: "Am putea deschide acum toate centrele pe care le planificam dar nu ne-ar ajuta neaparat"

"Sigur, am putea sa deschidem acum toate centrele pe care le planificam, si sunt peste 900, dar nu ne-ar ajuta neaparat. In momentul acesta trebuie sa creasca doar putin capacitatea, ca sa vaccinam practic atat cate vaccinuri avem. Cred ca e necesar sa o luam treptat si sa o luam treptat si pentru ca sunt multe lucruri de invatat. Trebuie spus ca nu totul a fost perfect in etapa I.Cei de la Comitetul national de coordonare a vaccinarii au facut o treaba foarte buna, dar nu totul a mers perfect. Sunt inca lectii de invatat si lectii de pus in practica, de exemplu cu platforma informatica, platforma de inscriere. Sunt multe lucruri de imbunatatit si incercam sa le imbunatatim. O buna parte din echipa pe care am adus-o la Ministerul Sanatatii lucreaza de dimineata pana seara alaturi de oameni de la STS , tocmai pentru a imbunatati aceasta platforma. De asemenea, campania de comunicare poate fi imbunatatita si suntem constienti de lucrul asta", a declarat ministrul Sanatatii intr-o interventie la B1TV.Vlad Voiculescu a mai spus ca pana acum s-au pierdut foarte putine doze de vaccin, mentionand ca este bine sa fie facute liste de asteptare cu persoanele care vor sa se vaccineze, pentru ca in situatia in care unii cetateni nu se prezinta la vaccin atunci cand sunt programati, sa fie chemate persoane de pe listele de asteptare.In ceea ce priveste vaccinarea cadrelor didactice, ministrul a sustinut ca este important ca profesorii si invatatorii sa se imunizeze, dar a precizat ca la fel de mult conteaza sa se vaccineze si parintii elevilor.Voiculescu a mentionat, de asemenea, ca redeschiderea scolilor reprezinta un obiectiv al Guvernului, dar nu a putut preciza daca unitatile de invatamant vor fi redeschise incepand cu cel de-al doilea semestru al anului scolar.Citeste si: