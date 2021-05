Ministrul Sanatatii: Voi merge sa vaccinez in mediul rural, pentru a da exemplul propriu medicilor de familie VIDEO

"Ce pot sa sper si ce mesaj vreau sa transmit catre medicii de familie - ca ei sunt probabil una dintre cele mai importante verigi pentru vaccinarea in mediul rural, acolo unde e mai dificil pentru cetateni sa ajunga la un centru de vaccinare, motiv pentru care ii rog sa se inscrie si sa participe la astfel de activitati.Pentru a oferi exemplul propriu, eu ma voi duce sa mai vaccinez in mediul rural si sper ca acesta sa reprezinte un suficient de puternic mesaj de incurajare pentru implicarea medicilor de familie", a spus Ioana Mihaila, cu ocazia deschiderii ''Maratonului de vaccinare'' din Cluj-Napoca.Ea a mentionat ca in prezent vaccinurile au ajuns la 750 medici de familie dintre cei 3.000 inscrisi cu optiune de vaccinare si ca se vaccineaza deja in peste 300 de cabinete de medicina de familie.Ministrul Sanatatii a participat la deschiderea maratonului de vaccinare de la Cluj-Napoca, iar anterior a avut intalniri cu reprezentantii Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu", ai spitalelor din Cluj-Napoca aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, Casei Judetene de Asigurari de Sanatate si ai Directiei de Sanatate Publica Cluj, precum si cu primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca organizeaza, incepand de vineri, timp de aproape patru zile, un maraton al vaccinarii impotriva COVID-19."Am organizat acest maraton din dorinta de a oferi o sansa la vaccinare tuturor celor care isi doresc sa se vaccineze si nu au avut posibilitatea pana acum. UMF 'Iuliu Hatieganu' s-a implicat activ in combaterea pandemiei de COVID-19 inca din martie 2020, iar studentii nostri lucreaza ca voluntari la DSP Cluj si in spitalele COVID-19. Pentru acest eveniment, comunitatea noastra academica a realizat o mobilizare de forte extraordinara si ne bucuram de implicarea unui numar foarte mare de studenti si cadre didactice din cadrul universitatii noastre, precum si a personalului sanitar din spitalele clujene'', a declara rectorul UMF Cluj, prof. dr. 