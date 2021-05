Ioana Mihaila: "Vrem sa depasim numarul persoanelor vaccinate vineri. In acest ritm am putea reveni la viata de dinainte de pandemie"

"Vestea buna este ca ieri u fost un pic peste 100.000 de persoane vaccinate. Acesta este un ritm pe care am dorit sa-l atingem, dorim sa-l mentinem si, de ce nu, dorim sa-l depasim. Acest ritm sustinut de vaccinare a fost atins prin forturi combinate ale personalului medical, caruia tin sa-i multumesc ca, dupa acest efort pe care l-a depus in spitale, continua sa faca eforturi si sa vina sa vaccineze, este rezultatul dorintei voastre de a veni sa va vaccinati si in colaborare cu autoritatile locale acum sunt din ce in ce mai multe posibilitati de vaccinare", a declarat, vineri, la Timisoara, Ioana Mihaila.Ministrul Sanatatii apreciat ca exista toate "premisele care ne arata ca ritmul de vaccinare poate fi sustinut si crescut si cu ajutorul lui vom putem reveni la viata de dinainte de pandemie cat de curand".Premierul Florin Citu a anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 100.454 de persoane."Am promis, am facut! Romania, hai ca se poate!", a adaugat seful Guvernului.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a precizat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 111 reactii adverse, alte 150 de reactii fiind in curs de investigare.