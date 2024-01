Românii care insistă în continuare să le ofere medicilor șpagă: "Cum știi dacă doctorul primește?"

Tot mai puțini medici acceptă plicuri de la pacienți, iar fenomenul pare în scădere în multe spitale după ce salariile doctorilor au crescut.

Totuși, unii pacienți sau rude ale acestora au păstrat obișnuința de a oferi atenții pentru a beneficia de îngrijire medicală.

Un român nu știe cum ar putea să afle dacă medicul care ar trebui să o îngrijească pe mama sa, internată într-un spital de stat, primește sau nu atenții financiare.

Acesta a cerut sfaturi pe această temă în mediul online.

"Cum știi dacă doctorul primește șpagă?"

"Am internat-o pe maică-mea într-un spital de stat, cu o urgență medie, și de aproape o zi nu a băgat-o nimeni în seamă în afară de niște rezidente, care și alea dădeau sfaturi în timp ce se îmbrăcau să plece. Încep să mă gândesc că probabil trebuie să "felicit" doctorul cu niște sutici. Problema e că nu știu deloc să dau mită (știu că n-ar trebui să procedez așa, dar să vă văd pe voi în situația mea). Așadar, cum se dă șpagă? Cum știi daca doctorul primește șpagă? Există forumuri, discuții de unde aș putea afla dacă doctorul x primește șpagă?", a întrebat acesta pe Reddit.

"O rudă de-a mea a fost dată afară din cabinetul medicului"

Ads

În comentarii, aproape toți îl critică pe autorul postării.

Cineva relatează cum un medic l-a dat afară din cabinet pe pacientul care a încercat să-i dea șpagă.

"De aproape o zi, mai exact câte ore? Urgență medie cine a stabilit asta? Am avut o experiență recentă cu spitalul și pot să-ți spun că majoritatea celor care sunt dezamăgiți de sistemul medical, stabilesc ei normele și metodele de funcționare într-un spital, nu importă care și de ce fel. Nu am dat șpagă niciodată, nu mi s-a cerut niciodată și acum ceva timp o rudă de a mea a fost dată afară din cabinetul medicului la Fundeni fiindcă a încercat să-i dea șpagă. Și ne chinuisem ceva timp să reușim să facem programare la el."

"Sunt foarte multe aspecte care sunt văzute complet diferit că medic vs ca pacient/ aparținător. Înainte să îmi săriți în cap, am lucrat și în spital, sunt și aparținătoare. În general medicul specialist va discuta cu rezidenții cazul și va ajunge la pacient o dată pe zi, la vizită. De multe ori discuția cu pacientul va fi extrem de scurtă, mai ales dacă problema nu este foarte serioasă. În restul zilei, rezidenții vor mai veni la nevoie la pacient, dar dacă acesta se simte bine și nu există acuze deosebite, este posibil ca și ei să vină doar dimineața să consulte pacientul și cam atât.

Ads

Nu zic că autorul postării nu are dreptate și că sigur acei medici se comportă exemplar, zic că asta este realitatea, iar faptul că medicul vine rar la pacient nu e un indicator al dezinteresului, ci modul în care se desfășoară activitatea."

"Știai că nu la toate urgențele trebuie să-și pună medicul girofar pe cap? Și că poate și rezidenții știu deja ce trebuie făcut, au confirmat cu medicul și au prescris tratamentul? Sau că nici peste tot pe afară nu vin să stea la povești cu pacienții?

Ai dat mult prea puține informații ca să ne dăm cu părerea într-un mod util. Poate că pare urgență pentru voi, dar de fapt nu e și a fost internată ca să prevină apariția unei urgențe pe bune?

Cauți medicul și îl rogi să-ți povestească din perspectiva sa ce se întâmplă.

Și termină cu șpaga, devii o parte a problemei."

"Șpaga a scăzut enorm în sistemul medical"

Printre cei care au comentat este și un medic.

"Doctor here. "Urgență" e o stare avansată de degradare cu posibilitate de deces în maxim 30 min. Dacă mama ta a venit pe picioare și nu s a agravat 1 zi întreagă, înseamnă cel mai probabil că "urgență medie" e doar un caz clasic pe care doctorii l-au văzut de 1000 de ori și știu că evoluția nu e acută, dar tu treci prin panică unui om normal care nu are contact zilnic cu spitalul.

Ads

Apreciez relevanța părerilor personale, dar șpaga a scăzut enorm în sistemul medical, devenind un comportament rar raportat la numărul total de medici. Deci ar fi frumos din partea ta să mulțumești că cineva are grijă de mama ta oricând ai nevoie, în loc să generalizezi și denigrezi medicii. Dacă cineva îți cere șpagă, îl raportezi și gata.

Înțeleg că e un moment greu, dar așa cum ești tu, mai sunt mii de oameni care chiar sunt urgențe, deci cel mai bun mod de continuare e să ai încredere că oamenii de acolo fac tot ce se poate, în limita resurselor. Ai oricând posibilitatea să mergi la privat sau alt spital, dacă ți se pare că nu sunt bune condițiile, dar exact mentalitatea ta ține în mișcare mecanismul șpăgii.

Nu e nevoie de șpagă, e nevoie să te calmezi."

"Relațiile sunt totul, trist"

Un utilizator al platformei a povestit cum a avut nevoie de relații pentru a fi mulțumit de consultația medicală într-o clinică privată.

Ads

"Ceri să vorbești cu doctorul curant și vezi ce zice. Dacă te cheamă într-un loc privat și îți da de înțeles e clar. Și dacă nu e de dat e bine să vorbești cu el, să arăți că te interesezi. Pacienții care nu au pe cineva și par abandonați pe acolo sunt ignorați câteodată și primesc cea mai proastă îngrijire.

Ideal, te interesezi prin cunoștințe dacă are cineva o relație pe acolo. Și ajungeți la acea persoană și dacă poate să ajute. Așa, prin relații ai cea mai bună îngrijire, mai bună decât cu șpagă.

Ex: am avut o problemă mai complicată și m-am dus la vreo 3 doctori la privat. Nu și-au dat interesul și consultația a durat max 10 min. Am găsit o cunoștință care a m-a trimis la un doctor tot la privat, dar de dată asta a anunțat doctorul. Consultația a fost extraordinară, a durat 1 ora. Asta e România, relațiile sunt totul, trist."

"Trebuie să existe un doctor curant (scrie pe foaia de internare cine este). Te duci și întrebi (eventual cu un buchet de flori) care e evoluția mamei, ce urmează etc.

Nu ar trebui să te duci cu atitudinea asta, mai bine pleacă de la premisa că medicul ei este informat despre caz și că urmărește îndeaproape ce se întâmplă, chiar dacă nu a trecut fizic pe la ea (bănuiesc că i-au făcut analize și așa mai departe).

Dacă reușești să comunici cu el sau cu ea, îți vei da seama cum să rezolvi problema (asta dacă are rezolvare, de exemplu se poate să fie spitalul prea aglomerat și medicii să prioritizeze cazurile grave). Multă sănătate!"