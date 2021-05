Dinamo, la 73 de ani de existenta. Cum s-a infiintat clubul din Stefan cel Mare

La eveniment au fost prezenti Anca Dragu - presedintele Senatului, Ludovic Orban - presedintele Camerei Deputatilor, Lucian Bode - ministrul afacerilor interne, Eduard Carol Novak - ministrul tineretului si sportului, Mihai Covaliu - presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, presedinti de federatii nationale, mari campioni ai clubului, din trecut si din prezent.Larisa Iordache. Foto: Facebook Dinamo 73 este gala excelentei in sport, a marilor campioni romani, a mandriei de a vedea drapelul national ridicat pe cele mai inalte catarge. Este o sarbatoare a celor care au facut sa tresalte de bucurie inimile romanilor si au imbogatit vitrina sportului romanesc cu 128 de medalii olimpice, 1163 medalii mondiale, 1621 medalii europene", a fost mesajul de introducere a evenimentului.Povestea Clubului Sportiv Dinamo a inceput pe 14 mai 1948, ca structura in cadrul Ministerului Afacerilor Interne."Clubul Dinamo este un brand de tara. El trebuie sa ramana un spatiu dedicat performantelor, trebuie sa ramana locul unde se scriu pagini importante din istoria sportului romanesc, locul in care cu fiecare competitie sportiva se adauga cate un titlu nou in palmares, si mai ales un reper pentru tinerele generatii care privesc cu admiratie spre marile figuri din galeria clubului alb-rosu care au facut cinste tricolorului peste tot in lume.Performanta sportiva a reprezentat dintotdeauna motto-ul Clubului Sportiv Dinamo, iar dumneavoastra aveti sarcina de a lasa mostenire tinerelor generatii dorinta de a duce mai departe prestigiul acestui club valoros. Dragi sportivi, ne mandrim cu dumneavoastra si va asiguram ca vom trai la maxim si cu pumnii stransi fiecare competitie. La multi ani, Dinamo", a declarat ministrul Lucian Bode.