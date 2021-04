Barna i-a adus titlul olimpic in tinerete si a bagat-o in carje la 52 de ani: "Cred ca i-a fost dor de mine"

In 1984, echipa Romaniei de gimnastica triumfa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Fetele au castigat pentru prima data in istorie titlul olimpic pe echipe. Din formatia de aur condusa de Octavian Bellu a facut parte si Simona Pauca, gimnasta care s-a mai intors atunci acasa cu un aur olimpic la barna si un bronz la individual compus. La 37 de ani distanta, fosta mare gimnasta, devenita antrenoare, a ajuns in carje. Din cauza barnei s-a ales cu o ruptura de menisc si a avut nevoie de o interventie chirurgicala."In 51 de ani si jumatate nu am reusit sa imi rup nimic, am reusit acum ca antrenoare sa imi rup meniscul. Cred ca barnei i-a fost dor de mine", marturiseste Simona Pauca.Simona recunoaste ca este greu sa fii antrenor de gimnastica in aceste vremuri. "Este destul de dificil deoarece am intrat in 2020 cu o grupa de 25 de copii de 5, 6 ani si din septembrie nu a mai venit niciunul. Parintilor le-a fost frica sa le mai aduca sa nu se imbolnaveasca", spune fosta mare sportiva. Simona are doar cuvinte de lauda la adresa Larisei Iordache si este convinsa ca liderul echipei nationale de gimnastica va prinde biletul pentru Tokyo. "Are puterea sa se califice, sa treaca peste acele trei operatii, chiar daca doua au fost gresite. Larisa a demonstrat ca poate la Europenele de anul trecut. Daca va ajunge la Tokyo, va lua o medalie", a precizat Simona Pauca.Simona isi aminteste ca cel care i-a indrumat primii pasi spre gimnastica a fost tatal ei. "Am inceput pe la 5 ani, parintii mei m-au sustinut foarte mult. Cand imi aduc aminte ce am realizat la Jocurile Olimpice de la Los Angeles mi se umple inima de fericire. Am muncit enorm pentru acele rezultate. Si ma bucur ca lumea isi mai aduce aminte de noi, de generatia veche", a declarat ea.Cele sase fete din echipa de gimnastica a Romaniei care au facut istorie la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984 au fost: Lavinia Agache, Laura Cutina, Cristina Grigoras, Simona Pauca, Mihaela Stanulet si Ecaterina Szabo.