FOTO Mesaj superb a lui Lucian Bute, in ziua in care a implinit 41 de ani

Fostul pugilist locuieste la Montreal, alaturi de sotia Elena si de cei doi copii, Ema (4 ani) si Eric Stefan (2 ani).Lucian Bute s-a retras oficial din activitate in martie 2019, la mai bine de doi ani de cand nu mai boxase.In cei aproape 14 ani de cariera la profesionisti, Bute a disputat 37 de meciuri, dintre care 32 au fost victorii, iar dintre acestea, 25 au fost obtinute inainte de limita. Bute a pierdut 5 partide (remiza cu Badou Jack a fost considerata ulterior infrangere, ca urmare a scandalului de dopaj ), dintre care doua prin knock out. Astfel, palmaresul lui Lucian este unul impresionant, el boxand in 13 meciuri de titlu mondial si fiind astfel primul roman care reuseste asa ceva. Bute si-a aparat de 10 ori centura IBF la categoria supermijlocie, dintre care de 9 ori a fost cu succes, astfel ca nici la acest capitol nu are rival printre romani.* 37 de meciuri* 32 de victorii* 25 de victorii prin KO* 5 infrangeri* 13 meciuri de titlu mondial* si-a aparat de 10 ori centura mondiala IBF, dintre care de 9 ori cu succes* a detinut centura IBF la categoria supermijlocie timp de 4 ani si jumatate