Somatie publica pentru Ministerul Sportului: "Sa spuna in 24 de ore care sunt grupurile de interese". Care e subiectul scandalului

"FRR solicita MTS sa spuna, in 24 de ore, care sunt grupurile de interese din jurul Stadionului National de Rugby Arcul de Triumf", este titlul sub care apare comunicatul pe site-ul frr.ro."Consideram ca aceasta ultima comunicare a MTS este o jignire la adresa istoriei sportului nostru, la adresa tuturor sportivilor, antrenorilor si fanilor nostri. MTS trebuie sa isi ceara scuze tuturor celor pe care i-a jignit cu aceasta declaratie gratuita si nefondata. Din pacate, constatam ca domnul ministru Novak s-a transformat in om politic si nu mai tine cont nici de traditia, nici de documentele semnate anterior, nici de munca noastra pentru constructia acestui stadion. Si nici de faptul ca am renuntat la dreptul de folosinta gratuita pe care il aveam pana in anul 2051", se arata in comunicatul FRR, publicat pe site-ul oficial.Federatia Romana de Rugby ii solicita ministrului Eduard Novak sa faca unele clarificari legate de noua arena: "Sunt o serie de chestiuni de natura juridica pe care domnul ministru Novak are datoria morala sa le lamureasca pentru opinia publica: Il rugam pe domnul ministru Novak sa ne transmita extrasul din lege in care este stipulat nivelul de valoare al unei investitii la care o federatie sportiva nationala poate primi drept de folosinta gratuita. Ii cerem domnului ministru Novak sa ne transmita cate discipline sportive au disputat meciuri pe Arena Nationala. In acest caz, dar si in multe altele, interesele contribuabililor care indragesc si alte sporturi nu au fost lezate?".Ministerul Tineretului si Sportului a precizat duminica, intr-un comunicat de presa ca "nu poate accepta situatia ca anumite persoane sau grupuri de interese sa realizeze profit de pe urma unei investitii a statului".La 4 decembrie 2020 a avut loc receptia proiectului de investitii Stadionul Arcul de Triumf, realizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii. La acest eveniment au participat printre altii premierul Ludovic Orban , ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan , ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe , primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , consilierul onorific al premierului pentru organizarea EURO 2020, Gheorghe Popescu, presedintele COSR , Mihai Covaliu, si presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache.Arcul de Triumf este al doilea stadion finalizat dintre cele patru pe care Romania s-a angajat ca le va moderniza pentru organizarea EURO 2020 la Bucuresti. Primul a fost Stadionul Steaua , a carui receptie a avut loc la 27 noiembrie. Celelalte doua arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Rapid , care este aproape de finalizare, si Dinamo , la care lucrarile inca nu au inceput. Din cauza unor probleme juridice, reconstructia stadionului Dinamo a fost amanata si s-a luat decizia ridicarii unei noi arene in interiorul parcului sportiv.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia), Bilbao (Spania).Citeste si: