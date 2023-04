Cui a închiriat Primăria Capitalei stadionul Arena Națională, chiar în Ajunul Paștelui: "Doar Dumnezeu mai poate salva România de destrăbălare, faliment și război"

Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, găzduiește astăzi un eveniment inedit, fiind închiriat de Comunitatea Profides, una dintre cele mai mari comunități creștine din Romania, care reunește, deopotrivă, ortodocși, catolici, penticostali, baptiști si din orice altă ramura creștinească.

Aceasta sărbătorește Ajunul Paștelui pe stadionul de fotbal.

"Când toate instituțiile s-au prăbușit precum niște piese de Domino, doar Dumnezeu mai poate salva România de destrăbălare, faliment, război si de orice rău.

După 7 ani de rugăciune, după 7 ani de post, după 7 ani de speranță si încredere, după 7 ani in care am spus ca ne vom închina pe stadioane, iată ca a sosit vremea sa ne închinăm pe cel mai mare stadion din România.Este primul eveniment religios de asemenea amploare care a fost organizat vreodata in Romania. In data de 15 aprilie 2023, ora 17:00, pe National Arena din Bucuresti, zeci de mii de crestini, indiferent de eticheta religioasă, se vor ruga pentru apărarea valorilor crestine: credinta, speranta, dragoste, familie si libertate. Romania a inceput sa se trezeasca spiritual, iar fiecare dintre noi facem parte din schimbarea mult asteptata de nenumăratele generatii ale acestui popor. Va fi un moment istoric la care trebuie sa partici si tu!”, a declarat pastorul Toni Berbece

"La Roterdam, peste 60.000 de oameni s-au închinat pe stadion înaintea lui Hristos, indiferent de eticheta religioasă, iar luna aceasta, ne vom strânge cu toții pe cel mai mare stadion din Romania pentru a cânta in cor “Hristos a înviat din morți” cât si multe alte cântece superbe.

Sâmbătă, când majoritatea românilor se pregătesc să ia lumină, vă invităm să devenim împreună o lumina in văzul întregii lumi, sa fim lumina lui Hristos si împreuna sa stralucim spre slava Lui!

Ne vom strânge cu toții într-un loc unde de regulă se organizează evenimente sportive sau concerte de muzica, iar acustica va fi una de excepție. Oare cum vom suna pentru Cer?

Haide sa vezi, sa auzi si sa fii parte la acest eveniment! Intrarea este libera, iar prezenta ta va însemna o lovitura data întunericului acestei lumi!", se mai arată în comunicat.