La începutul anilor 1980, cochetam cu un roman care explora un viitor în care Statele Unite deveniseră dezbinate. O parte din ele se transformaseră într-o dictatură teocratică bazată pe principiile religioase și jurisprudența puritană din New England, din secolul al XVII-lea. Am plasat acest roman în și în jurul Universității Harvard, o instituție care în anii 1980 era renumită pentru liberalismul său, dar care începuse cu trei secole mai devreme ca un colegiu de pregătire pentru clerul puritan, scrie Margaret Atwood în The Atlantic.

În teocrația fictivă din Gilead, femeile aveau foarte puține drepturi, ca în New England din secolul al XVII-lea. Biblia era interpretată literal. Pe baza aranjamentelor de reproducere din Geneză – în special, cele ale familiei lui Iacob – soțiile patriarhilor de rang înalt puteau avea sclave sau „roanice”, iar acele soții le puteau spune soților lor să aibă copii de roabe și apoi să pretindă copiii ca ai lor.

Deși în cele din urmă am terminat acest roman și l-am numit "Povestea slujitoarei", m-am oprit de mai multe ori să-l scriu, pentru că l-am considerat prea exagerat. Naiva de mine. Dictaturile teocratice nu se află doar în trecutul îndepărtat: există pe planetă și astăzi. Ce anume împiedică Statele Unite să devină una dintre ele?

De exemplu: Acum este jumătatea anului 2022 și tocmai ni s-a arătat o opinie a Curții Supreme a Statelor Unite, care ar răsturna legea stabilită de 50 de ani, pe motiv că avortul nu este menționat în Constituție și nu este „profund înrădăcinat” în „istoria și tradiția” noastră. Destul de adevărat. Constituția nu are nimic de spus despre sănătatea reproductivă a femeilor. Dar documentul original nu menționează deloc femeile.

Femeile au fost excluse în mod deliberat din franciză. Deși unul dintre sloganurile Războiului de Independență din 1776 a fost „Nu impozitării fără reprezentare”, iar guvernarea prin consimțământul celor guvernați era considerată, de asemenea, un lucru bun, femeile nu trebuiau reprezentate sau guvernate prin propriul consimțământ – doar prin mandatar, prin tații sau soții lor. Femeile nu puteau nici să-și dea acordul, nici să-și refuze consimțământul, pentru că nu puteau vota. Așa a rămas până în 1920, când a fost ratificat al nouăsprezecelea amendament, un amendament căruia mulți s-au opus ferm ca fiind împotriva Constituției inițiale. Așa cum a și fost.

Femeile au fost nonpersoane în legea americană mult mai mult timp decât au fost persoane. Dacă începem să răsturnăm legea stabilită folosind justificările judecătorului Samuel Alito, de ce să nu abrogam voturile pentru femei?

Drepturile de reproducere au fost în centrul discuțiilor recente, dar doar o față a monedei a fost vizibilă: dreptul de a se abține de la a naște. Cealaltă față a acelei monede este puterea statului de a te împiedica să te reproduci. Decizia Buck v. Bell din 1927 a Curții Supreme a susținut că statul poate steriliza oamenii fără consimțământul lor. Deși decizia a fost anulată de cazuri ulterioare, iar legile de stat care permiteau sterilizarea pe scară largă au fost abrogate, Buck v. Bell există încă în cărți. Acest tip de gândire eugenistă a fost odată privită drept „progresistă”, iar aproximativ 70.000 de sterilizări – atât ale bărbaților, cât și ale femeilor, dar mai ales ale femeilor – au avut loc în Statele Unite. Astfel, o tradiție „profund înrădăcinată” este că organele de reproducere ale femeilor nu aparțin femeilor care le posedă. Ele aparțin doar statului.

Stai, poți spune: Nu e vorba de organe; este vorba de bebeluși. Ceea ce ridică câteva întrebări. Este ghinda un stejar? Oul de găină este un pui? Când devine un ovul uman fertilizat o ființă umană sau o persoană deplină? Tradițiile „noastre” – să spunem cele ale grecilor antici, ale romanilor, ale primilor creștini – au oscilat asupra acestui subiect. La „concepție”? La „bătăile inimii”? Linia dură a activiștilor anti-avort de astăzi este la „concepție”, care acum se presupune că este momentul în care un grup de celule devine „însuflețit”. Dar orice astfel de judecată depinde de o credință religioasă, și anume de credința în suflete. Nu toată lumea împărtășește o astfel de convingere. Dar toate, se pare, riscă acum să fie supuse unor legi formulate de cei care o fac. Ceea ce este un păcat într-un anumit set de credințe religioase trebuie să devină o crimă pentru toți.

Să ne uităm la primul amendament. Acesta spune: „Congresul nu va face nicio lege care să respecte o instituție a religiei sau să interzică exercitarea liberă a acesteia; sau restrângerea libertății de exprimare sau a presei; sau dreptul poporului de a se întruni în mod pașnic și de a cere Guvernului repararea nemulțumirilor”. Scriitorii Constituției, fiind conștienți de războaiele religioase ucigașe care sfărâmaseră Europa încă de la ascensiunea protestantismului, doreau să evite această capcană mortală. Nu trebuia să existe o religie de stat. De asemenea, nimeni nu trebuia să fie împiedicat de către stat să practice religia aleasă.

Ar trebui să fie simplu: dacă crezi în „însuflețire” la concepție, nu ar trebui să faci un avort, pentru că a face acest lucru este un păcat în religia ta. Dacă nu crezi asta, nu ar trebui – conform Constituției – să fii legat de credințele religioase ale altora. Dar în cazul în care opinia lui Alito devine legea nou stabilită, Statele Unite par să fie pe cale de a stabili o religie de stat. Massachusetts a avut o religie oficială în secolul al XVII-lea. În conformitate cu aceasta, puritanii i-au spânzurat pe quakerii.

Opinia lui Alito pretinde să se bazeze pe Constituția Americii. Dar se bazează pe jurisprudența engleză din secolul al XVII-lea, o perioadă în care credința în vrăjitorie a provocat moartea multor oameni nevinovați. Procesele de vrăjitorie de la Salem erau procese – aveau judecători și juriu – dar acceptau „dovezi spectrale”, în credința că o vrăjitoare și-ar putea trimite dublul, sau spectrul, în lume pentru a face rău. Astfel, dacă erai adormit profund în pat, cu mulți martori, dar cineva a raportat că ai făcut lucruri sinistre unei vaci la câțiva kilometri distanță, erai vinovat de vrăjitorie. Nu aveai cum să demonstrezi contrariul.

În mod similar, va fi foarte dificil să infirmi o acuzație falsă de avort. Simplul fapt al unui avort spontan sau o revendicare a unui fost partener nemulțumit te va califica cu ușurință drept criminal. Acuzațiile de răzbunare și ciudă vor prolifera, la fel ca acuzațiile pentru vrăjitorie acum 500 de ani.

