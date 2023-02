Un grup de demonstranți creativi au realizat o acțiune de protest originală joi, 23 februarie, în fața Ambasadei Rusiei din Londra.

Acțiunea este determinată de scurgerea unui an de invadarea Ucrainei de către Rusia, eveniment produs în dimineața zilei de 24 februarie 2022.

"Mâine este prima aniversare a invaziei imperialiste de către Putin a Ucrainei, stat independent și un popor cu tot dreptul la autodeterminare. Existența unui steag ucrainean masiv în fața ambasadei sale din Londra îi va aduce aminte Rusiei de eveniment", spune unul dintre oamenii familiari cu evenimentul.

Mai precis, câțiva oameni au vărsat câteva roabe de vopsea în fața clădirii ambasadei, în total aproximativ 340 de litri. Pe un sens de mers - albastru, pe celălalt - galben. Culorile au fost răspândite apoi ușor, iar steagul Ucrainei a fost definitivat de mașinile aflate în trecere pe stradă.

Demonstrators disrupted traffic in London to paint a huge Ukraine flag on the road in front of the Russian embassy on the eve of the Ukraine war's first anniversary pic.twitter.com/xlSmf4DCms