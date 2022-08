Andrei Muresan, primul transfer al Stelei?

Victor Piturca, viitorul tehnician al "ros-albastrilor", i-a gasit inlocuitor mijlocasului Ovidiu Petre, dupa ce acesta a anuntat ca va pleca la Al-Nassr, in persoana lui Andrei Muresan, care actualmente evolueaza la Gloria Bistrita.

Conform Prosport, jucatorul in varsta de 25 de ani este si pe lista de transferuri a campioanei CFR, insa "Satana" doreste sa-l "sufle" chiar in ultimul moment de sub "nasul" clujenilor.

Actualul antrenor al Gloriei, Marius Sumudica, are numai cuvine de lauda la adresa elevului sau. "Andrei Muresan va ajunge mare. Chiar mai bun ca Gabi Muresan, pentru ca loveste mingea cu ambele picioare. Loveste bine mingea", a afirmat Sumudica.

Totusi, Muresan a infirmat aceasta mutare, afirmand ca nu a fost contactat de vreun angajat al gruparii bucurestene, dar in cazul ca cineva o va face, el nu va refuza aceasta oferta: "Nu m-a cautat nimeni de la Steaua, dar o astfel de echipa nu se poate refuza.

In acest sezon, mijlocasul a punctat de doua ori, evoluand in 19 partide, fiind un jucator nelipsit din primul unsprezece al Gloriei, dupa intoarcerea sa din aceasta iarna, de la Kuban Krasnodar.

Eugen Dinu

Ads