Gabriela Firea si-a preluat biroul de parlamentar, desi inca nu a fost aleasa. Stefan Radu Oprea, intrebat cum a obtinut Firea biroul la Senat: Eu nu am sub nicio forma o astfel de informatie si am dubii

Gabriela Firea a postat marti pe Facebook o poza si spune ca si-a preluat "biroul pentru audiente ca viitor senator de Bucuresti, prin votul oamenilor dragi, carora le multumesc anticipat"."Doamna Firea a fost senator, stie foarte bine exact tot procesul legislativ din Senat. Am mare incredere ca impreuna in Senat vom face o echipa senzationala si ca tot ce este in programul de guvernare vom traspune impreuna", a afirmat Stefan Radu Oprea, intrebat miercuri intr-o conferinta de presa ce biroul i-a fost alocat Gabrielei Firea la Senat, in contextul in care nu au fost organizate inca alegerile si aceasta nu are motiv sa se afle in Senatul Romaniei.Chestionat mai departe asupra postarii Gabrielei Firea pe reteaua de socializare in care este si o poza in care apare in biroul ei de la Senat, Oprea a replicat: "Eu nu am sub nicio forma o astfel de informatie si am dubii".Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea, candidat al partidului la Senat pe primul loc, in Capitala, a anuntat ca si-a preluat de Sfantul Dimitrie biroul pentru audiente ca viitor senator de Bucuresti."Nu conteaza ce functii ocupam, ci doar ceea ce facem concret pentru semeni. De Sfantul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Capitalei, mi-am preluat biroul pentru audiente ca viitor senator de Bucuresti, prin votul oamenilor dragi, carora le multumesc anticipat", a scris Gabriela Firea marti pe Facebook.