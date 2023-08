Arhiepiscopia Tomisului are un magazin de suveniruri de unde credincioșii pot cumpăra lumânări, icoane, brățări sau alte obiecte bisericești. Se pare că, printre acestea, sunt comercializate și insigne cu stema Rusiei.

Vânzătoarea a fost întrebată de ce o astfel de insignă este vândută, însă femeia a vorbit despre vulturul bicefal, nu despre stema Rusiei.

”„Vulturul bicefal. Este reprezentarea slavonă a faptului că puterea statului este în cadrul Bisericii. Este încadrat și Sfântu Gheorghe, în centru, și e mai solemn”, a spus vânzătoarea, potrivit Replica Online.

ÎPS Teodosie, despre Vladimir Putin: ”Nu e negru așa cum îl prezintă toată lumea”

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat în trecut că Vladimir Putin nu e așa ”negru” cum e prezentat și i-a adus chiar cuvinte de laudă.

„Și de ce sa n-o spun, domnul Putin care este atât de vehiculat in zilele acestea și văzut atât de negru, nu e negru asa cum îl prezintă toată lumea. Am spus și o spun, fără frică, este cel mai mare ctitor la Sfâmtul Munte și la Ierusalim și în țara sa, și Putin și Medvedev sunt ctitori și am fost pe urmele lor în excursie și m-am minunat câte jertfe au facut și noi îi judecăm ca pe niște răufăcatori”, spunea IPS Teodosie, la 8 februarie 2022, la un post de radio local.

