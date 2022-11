Accident grav pe soseaua Timisoara - Buzias. Doua masini implicate, una dintre ele a luat foc. Un barbat a murit

Un accident rutier in care au fost implicate doua masini a avut loc, joi, pe DJ 592, intre Timisoara si Lugoj, prin Buzias. In urma impactului, una dintre masini in care se aflau doua persoane, a luat foc. Pompierii au reusit scoaterea celor doua victime din masina, iar una dintre ele era inconstienta.Accidentul a avut loc joi, la ora 12.53, la iesirea din localitatea Albina pe DJ592, scrie news.ro."La fata locului s-au deplasat de urgenta doua autospeciale de prima interventie si comanda, ... citeste toata stirea