Au ars 200 de hectare de culturi agricole si un utilaj, la Arad. Focul a ajuns pana la limita cu judetul Timis. Au intervenit si pompieri de la noi din judet

Incendiu de proportii in judetul Arad. Pompierii au fost chemati sa intervina pentru stingerea focului care a aparut in culturi de rapita si grau. 200 de hectare au fost facute scrum, la fel si un utilaj agricol.Incendiul a izbucnit in jurul orei 16.00 si se manifesta generalizat, propagandu-se la culturile de la limita cu judetul Timis, in zona localitatii Alios.Detasamentul Arad a intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apa si spuma, incadrate cu 17 salvatori si un echipaj SMURD. Pentru ... citeste toata stirea