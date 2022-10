Prins in flagrant, director in CNAIR ridicat de DNA Timisoara pentru spaga. Cum se dadeau contracte cu dedicatie pentru intretinerea drumurilor. Video

TIMISOARA. Operatiune anticoruptie la varful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania. Unul dintre directorii CNAIR a fost ridicat de procurorii DNA de la Timisoara, in urma unui flagrant, tocmai de la Chisineu Cris, in Arad. A fost prins cu mita de 10.000 de lei in buzunar, reprezentand o a treia transa dintr-o intelegere. Directorul a fost saltat pe cand pe cand se intorcea de la o partida de vanatoare, la care mersese impreuna cu patronul unei firme care ... citeste toata stirea