Sedinta publica de repartizare a absolventilor de clasa a-VIII-a are loc la Liceul Louis Calderon Timisoara

Inspectoratul Scolar Judetean Timis are in plina organizare etapa a treia de admitere in invatamantul liceal pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022-2023.Prof. Aura Danielescu, inspector sef, a explicat ca, in data de 29 august 2022, incepand cu ora 9, la Liceul J.L. Calderon Timisoara, va avea loc sedinta publica de repartizare a absolventilor de clasa a-VIII-a pe locurile ... citeste toata stirea