Statuia lui Iuliu Maniu, data jos cu excavatorul

Statuia lui Iuliu Maniu din Cluj-Napoca a fost doborata cu excavatorul in urma cu doua zile. In zona, au ramas doar soclul si o coroana de flori ramasa de cand s-au implinit 150 de ani de la nasterea politicianului."Sunt socat ca au daramat statuia lui Maniu. Am vorbit cu Ionut Tene (seful Biroului Invatamant cultura culte sport si societate din Primaria Cluj-Napoca) si a spus ca habar n-a avut.Am vorbit si cu arhitectul Ionel Vitoc si mi-a spus ca e un proiect european de amenajare si a ... citeste toata stirea