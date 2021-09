O nouă factură uriașă emisă de Electrica. O familie din Alba trebuie să plătească peste 8.000 de euro

Suma este de aproape 40.000 de lei, adică peste 8.000 de euro. Reprezentanții Electrica Furnizare au comunicat că banii reprezintă o regularizare, după ce contorul de energie electrică a fost citit greșit timp de 5 ani.”Am simţit că îmi curge pământul de sub picioare, am zis: ce e aici, ce-i cu suma asta aşa?. Cei de le Electrica spun că nu s-a citit contorul timp de 5 ani corect. Este un contor care are o rotiţă cu ultima cifră care se tot învârte şi la contorul pe care îl avem spun că şi aia se citeşte, dar timp de 5 ani nu au citit-o.De ce pun mai multe tipuri dacă nu ştiu să le citescă şi nu au oameni care să citească? Noi niciodată nu am dat autocitirea, să fie vina noastră… din punctul nostru de vedere e enormă suma pe care ne-au pus-o în cârcă.Factura avea data scadentă de plată 15 iulie 2021 Când au venit la citire au venit 2 persoane şi au zis aici e ceva în neregulă cu citirea, dar nu e nicio problema pentru că e vina lor. Nu o să plătesc factura, pentru că e o factură enormă pe care noi nu am consumat-o”, a spus Simona Bartha, la Antena 3.În Alba s-au înregistrat până acum cel puţin patru situaţii de facturi cu cifre foarte mari la electricitate. Trei dintre facturi au fost emise de Electrica Furnizare și au valorile de 27.808 de lei, 22.700 de lei și 11.016 de lei. Un alt consumator a reclamat o factură de 6.000 de lei , emisă de un operator privat.