Accident cumplit in Capitala. O motocicleta a luat foc dupa ce s-a izbit de o masina. Soferita nu a acordat prioritate

Impactul a avut loc pe o strada din Sectorul 5. In urma impactului, motocicleta a luat foc, iar motociclistul a suferit rani extrem de grave, salvatorii fiind nevoiti sa il resusciteze inainte de a-l transporta la spital, conform Stirile PROTV Primele date arata ca soferita de 24 de ani nu ar fi acordat prioritate in momentul in care a intrat pe o strada principala din Sectorul 5.Motociclistul venea dinspre Calea 13 Septembrie, iar masina iesea din parcarea unui centru comercial situat pe Soseaua Progresului din Capitala, cand s-au izbit cu putere. Impactul fost atat de violent incat motocicleta a fost cuprinsa de flacari.Soferita era singura in masina si s-a ales cu o sperietura, cu autoturismul avariat si cu dosar penal. In timpul cercetarilor, traficul pe o portiune din Soseaua Progresului a fost intrerupt.