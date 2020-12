Accident grav in ajunul Craciunului, provocat de doi soferi tineri. O persoana a murit

Potrivit Pandurul.ro , un autoturism condus pe banda a doua de o tanara de 24 de ani, din Bucuresti, la efectuarea unui viraj la dreapta a intrat in coliziune cu un autoturism condus pe prima banda de un tanar de 19 ani, din Targu Jiu. Masina condusa de tanar a fost proiectata in zidul unei cladiri, prinzand intre acesta si autoturism un barbat de 74 de ani.Atat soferul, cat si victima au fost raniti , insa barbatul in varsta a decedat in urma leziunilor suferite.Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.CITESTE SI: