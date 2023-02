Tineri si fara permis de port-arma. S-au impuscat accidental in masina

Un tanar a ajuns sambata la Spitalul Municipal din Caransebes cu o rana la cap produsa de o arma de vanatoare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Caras-Severin, Ancuta Carbunaru, a declarat ca trei tineri circulau cu o masina pe raza localitatii Obreja si aveau, pe locul din dreapta fata, o arma de vanatoare. La un moment dat, arma s-ar fi descarcat si barbatul care se afla pe scaunul din spate a fost ranit, informeaza Romania TV care preia o stire Mediafax.

Din primele informatii detinute de anchetatori reiese ca niciunul dintre cei trei tineri cu varste cuprinse intre 20 si 22 de ani nu are permis de port-arma.

Ancheta va urma sa stabileasca modul in care s-a produs acest accident, in conditiile in care declaratiile date pana acum de cei trei sunt contradictorii.

