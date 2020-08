Accident rutier cu pagube de 3,4 milioane de euro

Un Bugatti Chiron, o masina cu 1.500 de cai putere, si un Porshce 911 decapotabil s-au blocat in spatele unei autorulote care mergea incet prin pasul Gotthard, din Elvetia, informeaza Digi24 Ambii soferi au vrut sa depaseasca vehiculul lent, dar au decis ca faca manevra in acelasi timp si s-au ciocnit.Decapotabilul Porsche a lovit un Mercedes care era si el in coloana, iar Bugatti-ul a ricosat in rulota pe care incerca sa o depaseasca.O singura persoana a ajuns la spital. Circulatia prin Pasul Gotthard a fost blocata temporar din cauza accidentului.