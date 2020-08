"Bai, papagalule, te inchid in colivie!". Amenintarile proprietarilor unui incinerator la adresa celui care a sesizat Garda de Mediu

Pentru ca au refuzat o vizita anterioara a comisarilor de la Mediu, proprietarii incineratoriului au fost amendati cu 100.000 de lei Potrivit adevarul.ro , societatea apartine concubinei fostului procuror Eugen Iacobescu. Eugenia Ciuca detine 50% din firma, alaturi de o alta persoana.Firma a fost autorizata in 2015 pentru colectarea si incinerarea deseurilor periculoase si nepericuloase, servicii de decontaminare etc., iar de peste patru ani, de cand functioneaza, sesizarile si nemultumirile oamenilor au ajuns constant la institutiile de mediu. Incineratorul este amplasat la marginea municipiului Slatina, pe terenul celui mai mare abator din judet in vremea comunista, desfiintat de aproape 20 de ani.Fumul gros care rezulta in urma arderilor o problema pentru locuitorii din Milcov, localitatea cea mai apropiata de acest incinerator.In cele din urma, Eugenia Ciuca le-a permis comisarilor accesul, insa dupa un adevarat spectacol la care au fost martori comisari ai Garzii de Mediu Olt, politisti si jandarmi . Tinta principala a fost cel care a adresat Garzii de Mediu ultima sesizare insotita de filmulete si care a fost, de asemenea, prezent la fata locului."Bai, papagalule, te inchid in colivie si-ti mai dau drumul la iarna!", l-a amenintat Eugenia Ciuca pe barbatul care a sesizat organele de control."Cine v-a trimis pe dumneavoastra, cu toata politia si mascarada asta aici? Din Ministerului Mediului sau de la Garda de Mediu, cine v-a trimis? Va rog inainte, jandarmii sau de la politie , va rog sa mi-l legitimati si sa-mi spuneti cine este", a intervenit si fostul procuror, inainte de a apela 112.