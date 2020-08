Kremlinul considera ca Navalny nu a fost otravit, atat timp cat nu se identifica o otrava

"Suntem in dezacord total, in acest stadiu, cu diverse formulari pripite, utilizate abundent pentru a spune ca exista o probabilitate puternica de otravire", a subliniat intr-un briefing cu jurnalisti un purtator de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin , Dmitri Peskov."Cum se poate vorbi despre otravire daca nu exista otrava?", a subliniat el.Medicii germani care-l ingrijesc pe opozant la Berlin au anuntat ca acesta a fost intoxicat cu "o substanta din grupul inhibitorilor colinesterazei", dar fara sa poata preciza care anume.Aleksei Navalny - care si-a facut un nume anchetand cu privire la coruptia eitei ruse si anturajului lui Vladimir Putin - s-a simtit rau intr-un avion , in Siberia, saptamana trecuta.Anturajul sau a denuntat imediat o otravire si a luptat pentru transferul medicalizat al acestuia in Germania, suspectandu-i pe medicii rusi ca depun eforturi sa camufleze o infractiune.Peskov, care a reactionat fata de indemnuri, de trei zile, din Occident, in favoarea unei anchete transparente, a apreciat ca aceasta "nu este o prerogativa a administratiei prezidentiale de la Kremlin", ci a fortelor de ordine. Nicio ancheta nu a fost deschisa in Rusia, in pofida unei cereri in acest sens a rudelor lui Aleksei Navalny.Cu toate acestea, Dmitri Peskov - care nu pronunta niciodata in mod public numele opozantului - a declarat ca Rusia, "la fel ca toata lumea, are in mod clar interesul sa inteleaga ce a pus in coma un pacient ingrijit intr-o clinica berlineza". Premierul britanic Boris Johnson si secretarul general al NATO Jens Stoltenberg sunt ultimii oficiali occidentali care indamna Moscova la o ancheta, dupa Berlin, Paris si Washington.In Rusia, un om de afaceri controversat, considerat un apropiat al lui lui Putin si care se afla in conflict cu Navalnii, a amenintat sa-l "ruineze" pe opozant in cadrul unor proceduri judiciare cu privire la un litigiu referitor la societatea sa din domeniul restauratiei."Daca Navalnii isi da sufletul lui Dumnezeu, nu intentionez sa-l persecut in aceasta lume (...). Daca traieste, el va trebui sa raspunda in fata intregii rigori a legii ruse", a amenintat Evgheni Prigojin, suspectat de legaturi cu o "uzina de troli" pe care Statele Unite o acuza de ameste in alegeri si cu grupul paramilitar de mercenari Wagner.