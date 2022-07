Trei ministri ai Transporturilor au pierdut sute de milioane de dolari

Desi Romania nu are drumuri si nici autostrazi, din 2004 si pana acum a pierdut imprumuturi ale Bancii Mondiale de sute de milioane de dolari destinati modernizari infrastructurii rutiere.

In acea perioada la carma ministerului Transporturilor s-au perindat Gheorghe Dobre, Radu Beceanu si Ludovic Orban.

In toamna anului 2006 Romania a imprumutat 180 de milioane de dolari pentru realizarea unui proiect de suport al sectorului transporturilor. In plus, statul roman era cofinantator al proiectului, cu 45 de milioane de dolari, informeaza Cotidianul.

Potrivit fisei proiectului de pe site-ul Bancii Mondiale, jumatate din imprumut urma sa fie folosit pentru "sustinerea CNADNR in derularea programului de intretinere periodica si reparatii curente pe drumurile nationale".

Cealalta jumatate urma sa fie cheltuita pentru lucrari similare, dar efectuate pe sectorul de cale ferata interoperabil cu cel a UE. Conform preturilor curente de pe piata, adica aproximativ 500.000 de dolari pentru repararea unui kilometru de drum national, din acestia bani s-ar fi putut repara 500 de kilometri de drumuri nationale.

Insa din cele 180 de milioane, ministerul Transporturilor nu a cheltuit decat 27 de milioane de dolari, desi imprumuturile acordate de Banca Mondiala au dobanzi mici, intre 3 si 3,5%.

Imprumutul expira in toamna acestui an astfel ca Romania pierde 152 de milioane de dolari, iar ministerul Transporturilor se gandeste sa faca rost de un alti bani pentru repararea drumurilor nationale.

CNADNR vrea sa contracteze un credit in valoare de 180 milioane de euro de la bancile din Romania, pentru a finanta lucrarile de intretinere a drumurilor, a declarat luni ministrul Transporturilor, Radu Berceanu.

Din pacate pentru noi, nici proiectul de construire a centurilor ocolitoare pentru cinci mari orase, finantat tot de Banca Mondiala, nu a avut mai mult succes.

Contractul expira la sfarsitul acestui an si pana in prezent s-au folosit din 225 de milioane de dolar doar 40 de milioane de dolari, adica mai putin de 18%.

"Am incercat in mod repetat sa primim acceptul Bancii Mondiale pentru a construi aceste centuri. Ultima scrisoare a fost trimisa acum o luna si nu am primit nici un raspuns", a declarat un director din cadrul CNADNR.

