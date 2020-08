VIDEO Politia a inceput o ancheta dupa ce afaceristul Mohammad Murad, candidat la Primaria Mangalia, a impartit pachete inscriptionate cu numele lui

Imaginile au aparut la un post local de televiziune.Reprezentantii Politiei Judetene Constanta au transmis ca politistii din Mangalia s-au sesizat din oficiu dupa aparitia unor imagini in care un candidat la Primarie imparte pachete inscriptionate cu numele sau."In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care apare un candidat la alegerile locale in timp ce ar fi oferit mai multor cetateni pachete inscriptionate cu un slogan, alaturi de numele sau, in cursul zilei de astazi, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de coruperea alegatorilor. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala", a afirmat IPJ Constanta.In imaginile difuzate de un post local de televiziune se observa cum Mohammad Murad imparte pachete cetatenilor, iar pe acestea scrie "Alaturi de oameni" si sub slogan apare numele candidatului.Mohhamad Murad s-a inscris in ultima zi prevazuta de legislatie in cursa pentru Primaria Mangalia, ca independent, dupa ce cu cateva saptamani inainte isi anuntase intentia de a candida la Primaria Constanta.