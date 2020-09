Pentru prima data dupa anii '80, vanzarile de viniluri le-au depasit pe cele de CD-uri

Un raport privind industria muzicala in prima jumatate a anului 2020 spune ca "veniturile aduse de discurile de vinil, in valoare de 232 milioane dolari, au reprezentat 62% din veniturile de produse fizice, marcand primul moment de dupa anii '80 in care vinilul depaseste CD-urile".Raportul mentioneaza ca vinilurie au reprezentat doar 4% din veniturile industriei.