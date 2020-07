Presedintele CJ Harghita reclama ilegalitati in procesul prin care Cheile Bicazului revin prin sentinta definitiva judetului Neamt. Declaratia data presei din Ungaria

Prin sentinta definitiva din 25 iunie 2020, magistratii din Prahova au decretat ca renumitul canion sa ramana in administrarea judetului Neamt. Csaba Borboly, presedintele Consiliului Judetean Harghita, spune ca va uza de o cale extraordinara de atac pentru a incerca sa intoarca decizia instantei, potrivit Adevarul Conform sentintei judecatoresti definive, canionul si cele 700 de hectare din imprejurimi apartin comunei Bicaz-Chei, adica raman in administrarea judetului Neamt.Litigiul de granita intre judetele Harghita si Neamt, dupa ce oficialii tinutului din Moldova contestasera sentinta Tribunalului Prahova, din 12 iunie 2019, prin care zona defileului fusese "mutata" in Secuime, este, practic, stins, insa Csaba Borboly, presedintele Consiliului Judetean Harghita nu accepta hotararea magistratilor si a declarat agentiei de presa ungara MTI ca va uza de o cale de atac extraordinara, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru "indreptarea situatiei".Borboly a spus ca instanta nu ar fi luat in considerare probe care ar fi favorizat judetul Harghita."In cursul procesului, orasul Gheorgheni a fost mai putin activ. Toata procedura de administrare a probelor a fost efectuata de juristii Consiliului Judetean Harghita. Banuiesc ca Curtea de Apel a exclus Consiliul Judetean Harghita pentru a nu fi obligata sa ia in considerare probele noastre cu valoare 100% la pronuntarea sentintei. Este un lucru cu atat mai ciudat daca tinem cont de faptul ca judetul Neamt nu a fost exclus din proces . Excluderea CJ Harghita este ilegala pentru ca exista mai multe acte normative care dispun reglementarea disputelor legate de granita dintre localitati situate la periferia judetelor cu implicarea consiliilor judetene", a declarat Csaba Borboly, presedintele CJ Harghita, jurnalistilor de la agentia de presa ungara MTI.Hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare sau reviziure, singura cale de desfiintare a unei hotarari definitive si de reluare a judecarii dosarului.Procesul pentru administrarea Cheilor Bicazului a fost intentat de oficiali din judetul Harghita.