VIDEO Momentul in care trei barbati au rapit o adolescenta de 15 ani pe o strada din Cluj-Napoca. Zeci de oameni au asistat la scena socanta

"La data de 15 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigatii Criminale si cei ai Sectiei 1 Politie au retinut pentru o perioada de 24 de ore trei barbati cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani, intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal (...). In fapt, politistii au fost sesizati la data de 14 ianuarie, in jurul orei 18,40, cu privire la faptul ca o tanara care se afla pe o strada din municipiul Cluj-Napoca ar fi fost constransa sa urce intr-un autoturism, care ulterior a fost pus in miscare", se arata intr-un comunicat trimis, vineri, de IPJ Cluj.Fata a reusit, la un moment dat sa iasa din masina."Din verificarile efectuate, s-a stabilit faptul ca un tanar de 26 de ani, din municipiul Lugoj, judetul Timis, a coborat din autoturismul mentionat si ar fi contrans-o fizic pe tanara de 15 ani, din comuna Baciu, judetul Cluj, sa urce in interiorul acestuia. Dupa cateva momente, in timp ce autoturismul se deplasa in zona intersectiei strazilor Cuza-Voda - Frederic Joliot-Curie, tanara a deschis una dintre portiere si a iesit afara din interiorul autovehiculului. In baza sesizarii s-au constituit echipe operative complexe pentru identificarea in cel mai scurt timp a autoturismului si a persoanelor implicate, iar in cursul noptii masina indicata a fost depistata pe raza localitatii Ciucea, in judetul Cluj", se mai arata in comunicat.Cei trei barbati au fost condusi la sediul Politiei municipiului Cluj-Napoca, iar ulterior au fost retinuti pentru 24 de ore.